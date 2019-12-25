5G標金突破600億元 電信高層嘆太可怕

（中央社記者江明晏台北25日電）電信業者扮演耶誕老公公送國庫大禮，5G第一波釋照競標暫時得標金額已突破600億元，今天競標進入第12天，3.5GHz頻段熱度再上升，電信高層私下直呼「太可怕」，目前標金已遠高於預期。

5G第一波釋照10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

今天競標進入第12天，至今已超過兩週，第111回合暫時得標總標金為新台幣609.55億元，遠遠超越國家通訊傳播委員會（NCC）所設定預算收入440億元的目標，由於時值耶誕節，市場也形容「電信業者扮演耶誕老公公送國庫大禮」。

第111回合最熱門的頻段3.5GHz目前暫得標金596.16億元，單一頻段就已接近600億元的天價，28GHz維持暫得標金13.39億元，已連續40多回合「冷靜」，1800MHz同樣尚無人出手。

為加快競標作業，NCC在24日起啟動第2階段加速機制，當天3.5GHz頻段的標金就上漲58億元，顯示電信業者下修頻寬數量程度有限，導致標金居高不下。

電信高層私下對中央社記者表示，這樣的標金「太可怕」，目前600億元的水準，已遠高於預期，也認為競標制度設計並沒有加速落幕的效果，只是讓標金不斷墊高，而台灣標金會如此高的原因，恐怕也來自於台灣市場規模小，就有5家業者，而韓國、中國的電信市場都比台灣大，都只有3家業者，台灣競爭激烈可想而知，他也期盼第一階段競標能至少在本週落幕。（編輯：黃國倫）1081225