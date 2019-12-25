和泰車Garmin車美仕結合案 公平會點頭通過

（中央社記者潘姿羽台北25日電）公平交易委員會今天委員會議通過，有關荷蘭商Garmin Nederland B.V.、和泰汽車、車美仕擬共同設立合資事業的結合案，由於整體經濟利益大於限制競爭的不利益，公平會決議不禁止其結合。

公平會副主委彭紹瑾表示，荷蘭商Garmin Nederland B.V.、和泰汽車股份有限公司、車美仕股份有限公司擬共同設立合資事業，因符合公平交易法的結合型態，依法須提出申報。

公平會指出，荷蘭Garmin主要透過子公司台灣國際航電公司產製內嵌式車載多媒體系統（車機），並銷售給車美仕，再由車美仕供應和泰公司，因此這個案子涉及「車機產銷」及「小型客車」市場。

不過檢視此結合案對於車機產銷、小型客車市場的影響，彭紹瑾表示，車機具有品牌適用性，車機規格是由汽車製造商或代理商按車型個別決定，車機供應商依汽車製造商或代理商所開需求規格製造，對車機規格內容無從決定。

彭紹瑾說明，車機有對應品牌的特性，難以封鎖其他人競爭、造成參進障礙，而此結合案也不會對小型客車市場造成顯著影響，難以認定有顯著限制競爭的疑慮。

公平會最後表示，結合案件的准駁著眼於是否對整體經濟利益大於限制競爭的不利益，此結合案經過函詢目的事業主管機關、相關產品競爭同業及上下游交易相對人意見，並綜合研判上述考量因素後，決議不禁止其結合。（編輯：楊凱翔）1081225