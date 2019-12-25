六角攜手拉麵集團 拓展日本珍奶市場

（中央社記者江明晏台北25日電）六角國際今天宣布與日本「玉」拉麵集團旗下Good Standard簽約，授權「日出茶太Chatime」品牌代理權，拓展日本福岡珍珠奶茶市場，目標2020東京奧運期間將開出日本第50家門市。

六角國際旗下「日出茶太Chatime」品牌積極布局全球，在2019年推出APEC亞太拓展計畫有成，亞洲市場表現尤其亮眼，近年布局日本市場成功掀起珍珠奶茶風潮。

六角指出，日出茶太名古屋店預計27日正式開幕，透過關東、關西地區代理商分進合擊，在日本市場以單月1.5店的速度展店，也是目前全日本拓店最快速的手搖茶飲品牌。

六角國際董事長王耀輝表示，珍珠奶茶近期來在日本及東協國家造成消費熱潮，日出茶太早一步進入這些亞洲市場，已打下良好的經營根基，才能以迅速展店的策略坐穩市場第一品牌。

看準珍珠奶茶在日本市場仍非常具有發展潛力，也希望在當地能夠乘勝追擊，瞄準2020東京奧運觀光人潮，持續展店提高品牌營運動能；這次和出身於日本神奈川的「玉」拉麵集團合作，共同攜手將日出茶太帶入福岡地區。

王耀輝也強調，「玉」拉麵是日本優質的餐飲集團之一，2008年第一個拉麵品牌「蘸面玉」開業，短短11年，已經在東京及海外發展成長，旗下共有6個拉麵品牌16家店鋪，結合日出茶太在連鎖手搖飲業的經驗，雙方對進駐日本福岡市場深具信心，目標在2020年至少開設10家店。

整體而言，日出茶太今年在日本開了15家店，從去年底的9家成長至24家，明年目標倍增到50家。（編輯：楊玫寧）1081225