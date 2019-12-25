隆達Mini LED獲客戶筆電採用 2020年CES亮相

LED垂直整合廠隆達25日宣布，在今年Touch Taiwan展會展出的17.3吋Mini LED（次毫米發光二極體）背光模組將應用於客戶的筆電產品，並將於2020年美國消費性電子展（CES）首度公開亮相。（隆達提供）中央社記者吳家豪傳真 108年12月25日

（中央社記者吳家豪台北25日電）LED垂直整合廠隆達今天宣布，在今年Touch Taiwan展會展出的17.3吋Mini LED背光模組將應用於客戶的筆電產品，並將於2020年美國消費性電子展（CES）首度公開亮相。

CES是全球最大的消費性電子展，將於2020年1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行，參展廠商約4000家，預估參觀人數上看18萬人。

投顧法人表示，2020年受LED產業供需失衡及面板廠陸續減產影響，隆達在營運上持續遭遇逆風，但新應用包括Mini LED（次毫米發光二極體）背光、VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）、車用等已完成布局，貢獻可望快速拉升。

在Mini LED背光應用上，法人看好隆達透過上下游一條龍的營運模式，能較競爭對手在成本上有更大優勢；隆達已接獲美系品牌的筆電及顯示器訂單，可望進一步打入電視應用。

隆達今年第3季營收達新台幣24.1億元，年減20%；營業損失1.46億元，稅後淨損1.09億元，每股虧損0.19元。2019年前3季累計每股盈餘0.08元，不如去年同期累計每股盈餘0.24元。

市場研究公司TrendForce的報告指出，Mini LED憑藉功耗與色彩優勢，在高階顯示器市場滲透率持續提升，且可延長液晶顯示器的生命週期。

雖然Mini LED背光的技術創新帶來更佳的顯示效果，但TrendForce認為，新架構也墊高成本，兩者之間如何取得平衡，是當前顯示器上下游廠商需要共同解決的問題。（編輯：楊凱翔）1081225