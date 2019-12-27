陳永誠：櫃買25年逐步架構全方位交易所

（中央社記者韓婷婷台北27日電）櫃買中心今天舉行108年度中介機構頒獎典禮暨業務座談會，櫃買中心董事長陳永誠感謝在中介機構協助下，櫃買成立25年來已逐步架構為一個多功能與多層次的全方位交易所。

為表揚證券商、會計師及律師等中介機構對資本市場的貢獻，櫃買中心於今天舉辦「108年中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮暨業務座談會」，邀請中介機構高階主管共同參與，並由金管會主委顧立雄、證期局局長王詠心及櫃買中心董事長陳永誠頒獎表揚輔導績效卓著的證券商及會計師。

陳永誠表示，櫃買中心成立25年來已逐步架構為一個多功能與多層次的全方位交易所，在國際能見度及競爭力上也多有提升，今年發表富櫃200指數及相關指數連結商品、推動證券商發行指數投資證券ETN，讓產品線更完整。

他指出，雖然今年受美中貿易衝突的影響，使部分發行公司遞延IPO時程，但申請興櫃家數已達50家，與107年度相當，顯示仍有很多企業積極規劃進入資本市場，期待各中介機構繼續協助發掘更多具發展潛力的企業，讓資本市場「質量並重」。

顧立雄致詞時表示，資本市場扮演經濟的櫥窗，櫃買中心持續配合政府政策、協助重點產業進入資本市場，並響應新南向政策實地拜訪東南亞優質企業，讓投資人有更多元的投資標的；也肯定中介機構為資本市場的付出，輔導企業建構制度到順利進入資本市場，讓企業得以藉由資金活水挹注永續發展。

針對與會中介機構反映，企業第二代接班人相對較第一代有意願進行IPO規畫，惟對各地資本市場的選擇亦隨之增加，獲利穩定的隱形冠軍公司通常擔心IPO會使稅負加重、資訊過度揭露易使商業機密外洩，以及股價未充分合理反映公司價值等。

櫃買中心表示，全球CRS實施恰可作為企業規劃IPO好時機，未來將持續宣導及拜訪，介紹台灣資本巿場優勢、強化企業主信心與化解疑慮。（編輯：郭萍英）1081227