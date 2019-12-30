5G標金衝800億 市場估將一路戰到2020年

黃金頻譜3.5GHz標金狂飆至779.49億元，總標金則到達793.91億元，距離800億元只差臨門一腳。市場人士認為，31日恐將不會有結果，競標會跨到2020年。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北30日電）5G競標恐演變成跨年大戰。黃金頻譜3.5GHz標金狂飆至779.49億元，總標金則到達793.91億元，距離800億元只差臨門一腳。市場人士認為競標沒有明顯放緩的態勢，明天恐將不會有結果，競標會跨到2020年。

2019年只剩一天，然而5G標金的腳步並沒有放緩，截至今天下午4時，第150回合的開標結果，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金高達新台幣779.49億元，每單位的價格也成長至28.87億元。

進逼800億元的標金已遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，不只跌破分析師眼鏡，電信業者大呼可怕，連NCC都呼籲業者冷靜。

市場人士觀察，在競標第13天時，標金曾經出現一個明顯放緩的節奏，原本在當時可能有機會讓第一階段的競標畫下句點，然而有業者卻在此時展現了強烈的企圖心，非標到自己理想的數量不可，因此再度驅動競標進行。

該名市場人士分析，第13天的競標確實是一個轉捩點，改變了業者們的投標態度，雖然接下來兩天的的進標金額比起日前動輒單日成長50億元以上，有明顯趨緩，但也僅是下降到每日成長40多億元，金額依舊很可觀。他進一步表示，按照現在的態勢，在沒有明顯趨緩的情形之下，明天的競標恐怕也不會有結果，5G頻譜競標將一路戰到2020年。（編輯：楊凱翔）1081229