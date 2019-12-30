更多編輯台推薦新聞：
109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

5G標金衝800億 市場估將一路戰到2020年

最新更新：2019/12/30 19:00
黃金頻譜3.5GHz標金狂飆至779.49億元，總標金則到達793.91億元，距離800億元只差臨門一腳。市場人士認為，31日恐將不會有結果，競標會跨到2020年。（中央社檔案照片）
黃金頻譜3.5GHz標金狂飆至779.49億元，總標金則到達793.91億元，距離800億元只差臨門一腳。市場人士認為，31日恐將不會有結果，競標會跨到2020年。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北30日電）5G競標恐演變成跨年大戰。黃金頻譜3.5GHz標金狂飆至779.49億元，總標金則到達793.91億元，距離800億元只差臨門一腳。市場人士認為競標沒有明顯放緩的態勢，明天恐將不會有結果，競標會跨到2020年。

2019年只剩一天，然而5G標金的腳步並沒有放緩，截至今天下午4時，第150回合的開標結果，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金高達新台幣779.49億元，每單位的價格也成長至28.87億元。

進逼800億元的標金已遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，不只跌破分析師眼鏡，電信業者大呼可怕，連NCC都呼籲業者冷靜。

市場人士觀察，在競標第13天時，標金曾經出現一個明顯放緩的節奏，原本在當時可能有機會讓第一階段的競標畫下句點，然而有業者卻在此時展現了強烈的企圖心，非標到自己理想的數量不可，因此再度驅動競標進行。

該名市場人士分析，第13天的競標確實是一個轉捩點，改變了業者們的投標態度，雖然接下來兩天的的進標金額比起日前動輒單日成長50億元以上，有明顯趨緩，但也僅是下降到每日成長40多億元，金額依舊很可觀。他進一步表示，按照現在的態勢，在沒有明顯趨緩的情形之下，明天的競標恐怕也不會有結果，5G頻譜競標將一路戰到2020年。（編輯：楊凱翔）1081229

延伸閱讀
迎5G時代 電信業者門市轉型備戰5G標金飆 政院研擬加快清理頻譜提前第二波釋照5G標金失速狂飆 市場憂影響獲利與使用意願5G帶動商機 學者：台灣經濟成長看俏特派專欄／企業申請5G專網 德國無畏反對聲浪成全球首例電信業不放手 5G標金飆746億超預期5G標金耶誕節站上625億 業界估跨年前達千億
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報