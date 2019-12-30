華映股臨會通過處分楊梅龍潭廠 籌資償債

（中央社記者潘智義台北30日電）大同集團旗下面板廠中華映管今天舉行股東臨時會，通過擬與債權銀行、聲請查封債權人、相關單位取得共識後，處分楊梅廠及龍潭廠資產、土地、廠房暨生產線等主要財產。

華映主管今天接受中央社記者電訪表示，為籌措資金償還員工債權及有擔保、無擔保債權，以及支付資產處分期間相關營運維持費用，將處分楊梅廠及龍潭廠，並已積極找尋買家，但目前尚無合適買家。

外界質疑不肯低賣，以至於遲遲找不到買家，華映強調，因廠房已抵押給銀行，若執意低賣將無法獲得銀行同意，所以要有好價錢，讓債權銀行、聲請查封債權人滿意，才能將廠房出售，因此執行上確實有難度。

對於華映員工先前在大同總公司陳情抗爭，表達由大同以集團的名義出面解決問題，替華映償債，解決員工資遣費、欠薪問題。華映主管強調，大同是上市公司，必須顧及大同的股東權益，目前只能出售楊梅廠及龍潭廠。

華映表示，此次處分楊梅廠及龍潭廠動產及不動產等資產，應符合公司法185條第1項第2款 「讓與全部或主要部分之營業或財產」，因此，華映於11月12日董事會通過這項資產處分後，今天召開股東臨時會，經代表已發行股份總數1/2以上股東出席、出席股東表決權2/3以上同意通過。（編輯：楊玫寧）1081230