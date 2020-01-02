5G競標延燒到2020年 標金續飆逾870億

（中央社記者江明晏台北2日電）時序跨入2020年，5G第一波釋照競標進入第17天，至165回合，3.5GHz熱度繼續上升，暫得標金來到857.82億元，推升總標金至874.3億元的天價，市場密切關注競標落幕時間點。

5G第一波釋照去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G第一波釋照今天競標進入第17天、第4週，並跨入2020年第一個上班日，第165回合暫時得標總標金為新台幣874.3億元，最熱門的頻段3.5GHz目前暫得標金857.82億元，單一頻段就已超過850億元的天價，每一單位頻寬價格來到32.51億元，較每單位9億元、總價243億元的底價成長約2.6倍；28GHz睽違50多回合後，今天標金上升，暫得標金16.48億元，1800MHz同樣尚無人出手。

5G競標金額被市場形容是「失速列車」，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元預算收入目標，以及市場預期的600億元上下，不只跌破分析師眼鏡、電信業者大呼可怕，連NCC都在競標期間呼籲業者冷靜、理性。

面對5G標金不斷飆高，中華電信董事長謝繼茂日前分析，主因是「需求大於供給」，3.5GHz只有釋出270MHz頻段，但台灣每個業者都對5G商機充滿樂觀與信心，他也指出，5G競標如果要在千億以內完成，近期應該會有轉折性趨勢出現。

行政院日前表示，將研擬加快清理頻譜，提前第二波5G釋照，以降溫5G競標戰火，業者也期望因此產生冷卻效果。（編輯：鄭雪文）1090102