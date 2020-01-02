更多編輯台推薦新聞：
早安世界》總統：不設政治前提 願與中國有意義交流
早報

早安世界》總統：不設政治前提 願與中國有意義交流

109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

5G競標延燒到2020年 標金續飆逾870億

最新更新：2020/01/02 12:30

（中央社記者江明晏台北2日電）時序跨入2020年，5G第一波釋照競標進入第17天，至165回合，3.5GHz熱度繼續上升，暫得標金來到857.82億元，推升總標金至874.3億元的天價，市場密切關注競標落幕時間點。

5G第一波釋照去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G第一波釋照今天競標進入第17天、第4週，並跨入2020年第一個上班日，第165回合暫時得標總標金為新台幣874.3億元，最熱門的頻段3.5GHz目前暫得標金857.82億元，單一頻段就已超過850億元的天價，每一單位頻寬價格來到32.51億元，較每單位9億元、總價243億元的底價成長約2.6倍；28GHz睽違50多回合後，今天標金上升，暫得標金16.48億元，1800MHz同樣尚無人出手。

5G競標金額被市場形容是「失速列車」，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元預算收入目標，以及市場預期的600億元上下，不只跌破分析師眼鏡、電信業者大呼可怕，連NCC都在競標期間呼籲業者冷靜、理性。

面對5G標金不斷飆高，中華電信董事長謝繼茂日前分析，主因是「需求大於供給」，3.5GHz只有釋出270MHz頻段，但台灣每個業者都對5G商機充滿樂觀與信心，他也指出，5G競標如果要在千億以內完成，近期應該會有轉折性趨勢出現。

行政院日前表示，將研擬加快清理頻譜，提前第二波5G釋照，以降溫5G競標戰火，業者也期望因此產生冷卻效果。（編輯：鄭雪文）1090102

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報