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投保中心受理翔耀財報及公開說明書不實案

最新更新：2020/01/02 13:48

（中央社記者潘智義台北2日電）投保中心今天指出，即日起受理翔耀實業財報及公開說明書不實案，投資人委任求償登記。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心表示，被告邱連春、李鳳秋等人涉嫌使翔耀實業民國104年第2季起財務報告，及104年度現金增資發行新股公開說明書不實，有違反證券交易法情事，經桃園地方檢察署提起公訴。

投保中心說明，為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜。

投保中心解釋，委任求償登記條件為，自104年8月17日（含）起至108年9月16日（含）止，期間買入翔耀公司股票，且於108年9月17日（含）後始賣出或迄今仍持有而受有損害的善意買受人。

另外，於104年8月14日時持有翔耀公司股票，並可提出之前於104年8月3日（含）至104年8月14日（含）曾委託出售（含成交）股票紀錄，且於108年9月17日（含）始賣出或迄今仍持有而受有損害的善意持有人。

105年間參與認購翔耀公司現金增資發行新股的投資人，且於108年9月17日（含）後始賣出或迄今仍持有而受有損害的善意投資人。（編輯：楊玫寧）1090102

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