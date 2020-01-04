台電擴大降載減排抗空污 2019年逾千次

（中央社記者廖禹揚台北4日電）根據台電統計，去年全年各火力電廠降載次數超過1000次，減發度數超過100億度；台電強調，承諾擴大降載減排，的確說到做到，也期望各界共同解決空品議題。

台電今天發布新聞稿表示，台電自2017年11月起，配合空品預警執行友善或自主降載，去年因供電趨於穩定，更進一步擴大降載減排，包括9月進入空污季後執行「環保停機」，總計台電各火力電廠全年共降載1183次，減發111.4億度，為2018年減發度數58.3億度的1.9倍。

值得注意的是，僅計算9到12月空污季的降載次數，就達到582次，減發72.6億度，高於2018年全年減發度數。

其中，近期相當受矚目的台中火力發電廠，2019年共降載462次、減發66.4億度，相較2018年降載368次、減發近30億度，減發度數達2.2倍；興達電廠則降載565次、減發37.2億度，同樣較2018年降載463次、減發17.7億度大幅成長。

台電強調，空污來源眾多，根據環保署最新調查結果，電業影響占比僅5.4%，但台電在確保系統供電穩定、滿足全民用電需求前提下，仍多管齊下、努力降排，燃煤電廠排放量已較2012年降低近5成，未來將持續推動增氣減煤，預期排放量會再下降。

台電呼籲，各界應認知，唯有全面治理，才能真正解決空品問題，盼各界一起加入抗空污行列，共同解決空品問題。（編輯：楊玫寧）1090104