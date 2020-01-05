年節提前出貨效應帶動 出口可望連2紅

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）財政部7日將公布2019年12月出口統計，預測機構看好12月出口可望「連二紅」，維持小幅正成長，主要動能來自電子、資通產品出口暢旺，以及農曆年節提前出貨效應等；惟全年出口負成長幾已成定局。

財政部預訂7日公布2019年12月及全年海關進出口貿易初步統計。2019年11月出口值285.8億美元，年增3.3%，終結「連二黑」，增幅雖不大，但已創13個月以來最佳表現。

元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣認為，去年12月出口有機會維持正成長。首先，觀察11月進口年增5.8%，其中資本設備進口年增66.3%，增速相當高，反映廠商對未來景氣有信心，中華經濟研究院公布12月台灣製造業經理人指數 (PMI)，之中新增出口訂單指數也由50.3%大幅成長至55.8%，均有利提高出口表現。

賴怡欣指出，加上今年農曆春節較早，出貨效應提前至去年12月反應，且去年工作天數較上年多出1天，有利出口金額成長。綜合各項因素，元大寶華預測，12出口可望正成長2.5%，星展銀行、香港滙豐銀行更為樂觀，各預測正成長3.1%、4.5%。

她說，各種數據顯示，電子及資通產品仍為帶動出口主力，但傳統類貨品受國際原物料價格低檔及需求減緩拖累，動能依舊疲弱，拉低整體出口表現，年增率雖「保正」，但成長幅度有限。

賴怡欣指出，綜合來看，預估2019年第4季出口將可小幅正成長，比第3季的0.74%增加，但全年負成長應該成定局，元大寶華預估將年減1.6%左右。

展望2020年出口，賴怡欣認為，2019年支撐出口的轉單及台商回流效應，於2002年仍將持續，但效果將會減弱，而美中貿易戰依然是最值得關注的變數。

賴怡欣說，貿易戰對台灣來說是道雙面刃，開打後，在中國台商開始把產能移回，加上轉單效應，使台灣出口在大環境低迷之下相對有撐，但因應貿易戰，台商產能遷移、重新布建也得增加許多時間、成本，效應有正有負。

財政部統計處先前預估，去年12月出口將可年增1%至2%，在台商產能回流，台積電等廠商大幅調高今年資本支出，以及5G通訊、高效能運算等新興商機樂觀可期下，出口應已出現或接近轉折點，第4季就可走出隧道，轉為平緩且小幅增長趨勢。（編輯：林孟汝）1090105