京元電去年第4季營收創高 今年業績獲利再拚高

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）京元電去年12月自結合併營收新台幣23.99億元，創歷年單月次高，去年第4季營收創歷年單季新高。法人估今年第1季業績拚同期新高，逐月看增到10月，全年獲利衝新高。

晶圓測試廠京元電自結去年12月合併營收23.99億元，較去年11月23.77億元微增0.93%，比前年同期19.45億元成長23.3%。法人指出，京元電去年12月營收創歷年單月次高。

累計去年第4季京元電自結合併營收71.47億元，較去年第3季70.41億元增加1.5%。法人指出去年第4季營收創歷年單季新高。

去年全年京元電自結合併營收255.39億元，較前年208.15億元成長22.7%，也創歷年新高。

展望今年景氣，京元電董事長李金恭表示，去年營運符合公司預期，今年包括5G、人工智慧、CMOS影像感測元件等應用，可望持續帶動公司晶圓測試需求。

法人預估，今年5G應用占京元電整體業績比重，百分點可望倍增，目標上看3成。

展望資本支出布局，京元電總經理劉安炫指出，今年5G應用對基地台、手機和其他網通設備晶片拉貨強勁，5G貢獻持續發酵，去年資本支出設備陸續到位，包括子公司整體資本支出規模約120億元，今年可望陸續產生效益。今年集團包括子公司資本支出相對節省，約68.94億元，主要以測試為主。

展望今年業績表現，法人預估，京元電今年業績從第1季開始可望逐季往上，第1季中國大陸廠商訂單可明顯挹注，第1季業績可望創歷年同期新高，預期業績可望逐月走高到10月，下半年單月業績可望達到新台幣25億元到26億元高點。今年業績和獲利可望年成長10%到15%，目標續創新高，今年毛利率挑戰3成。（編輯：黃國倫）1090106