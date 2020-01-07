網通廠迎CES展 合勤秀WiFi 6中磊推AIoT方案

（中央社記者潘智義台北7日電）迎接美國消費性電子展（CES），網通廠合勤控旗下合勤科技將展出10G光纖WiFi 6智慧家居解決方案；中磊展出智慧物聯網（AIoT）、行動物聯網解決方案。

合勤科技指出，此次展出產品採用10G光纖、5G這兩項最先進的寬頻技術，並整合智慧WiFi追蹤技術、網路安全防護等功能，提供電信服務供應商多元的產品組合，與最新科技。

合勤說，採用10G光纖WiFi 6全家庭閘道器，整合WiFi延伸器解決方案，裝載數個智慧功能，包括智慧自我監控功能、每日及每週的網路狀態更新、建立閘道器的網路安全、隱私保護和家長監護功能。

另外，固定無線寬頻閘道器搭配WiFi 6延伸系統，提供高達2 Gbps的寬頻速度、全家庭WiFi解決方案。提供WiFi無縫漫遊和全屋覆蓋，支援電腦、行動裝置、串流媒體設備、可穿戴裝置和智慧物聯網等WiFi設備。

中磊看好AI結合IoT而成AIoT智慧物聯網新趨勢，面對未來AI應用多元發展，發展高解析度網路攝影機，融合深度學習（Deep Learning）技術，具臉部辨識、智慧分析、異常移動偵測等功能，打造嚴密的居家防護網，更可擴及至智慧商店、智慧城市、智慧交通應用。

研調機構Gartner預估，2019年全球連網裝置數量達142億個，2021年更將達到250億個。物聯網技術持續躍進，啟動新數位革命，將引領產業發展創新應用服務。（編輯：張均懋）1090107