營建股王華固業績創高 年終獎金上看10個月

今年為華固創立30周年，董事長鍾榮昌笑說，去年業績創高，今年年終獎金有望上看10個月，今年房市景氣則是量增價穩格局。中央社記者潘羿菁攝 109年1月7日

（中央社記者潘羿菁台北7日電）營建股王華固董事長鍾榮昌展望今年房市表現，他認為，目前受到台灣選舉短暫影響，買氣略為下降，不過整體自住買盤氣勢依舊存在，估計農曆春節過後，有望支撐「量增價穩」格局。

同時，去年華固業績創高，鍾榮昌表示，去年年終獎金約6至8個月，今年則是有望發到8至10個月。

華固今年創立30周年尾牙晚會，現場特別剪輯多部電影片段慶祝30年慶，也細述公司30年來創下許多紀錄；鍾榮昌說，在營建類股當中，華固曾經連續5年賺一個股本，至今營建同業並未打破紀錄；外資持股比例約三成，也是營建類股中，外資持股比最高的上市櫃公司。

累計華固30年打造70個建案，興建出158萬平方米樓地板面積，累積30年銷售新台幣1545億元業績，個案週轉率位居同業之冠，2019年營業額創下近200億元，再度寫下單年營收新高紀錄。鍾榮昌表示，30年前創立時自己38歲，如今68歲，人會老，企業可以永續經營，未來公司要不斷強化品牌力，蓄積正向能量才能讓華固向前走。

展望今年房市景氣，他認為，目前受到台灣總統大選影響，買氣略有下滑，不過這是短暫現象，估計農曆春節過後買氣有望回升；不過目前觀察到同業一窩蜂推案，造成部分地區供過於求，這是支撐房市的隱憂，所幸自住買氣依舊存在，估計今年呈現價穩量增格局。

未來華固將朝向大面積3000坪至5000坪開發，鍾榮昌也特別看好桃園以北房市動能。

華固總經理洪嘉昇則說，目前公司庫存土地約600億元，可供開發時間約5年，後續也擘劃未來5年六大重點辦公廠辦案，包括大直「國票金控大樓」、內湖五期「智富中心」、士北科「創富中心」與「創富二期」、「新莊廠辦」與「中和廠辦」。（編輯：趙蔚蘭）1090107