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微風集團尾牙席開百桌 年終上看7個月

最新更新：2020/01/07 21:21
微風集團董事長廖鎮漢（右），7日帶著女兒廖思惟（左）出席微風集團尾牙，由於是廖思惟首度在媒體面前亮相，高顏值與氣質儀態讓現場媒體驚豔。中央社記者吳柏緯攝　109年1月7日
微風集團董事長廖鎮漢（右），7日帶著女兒廖思惟（左）出席微風集團尾牙，由於是廖思惟首度在媒體面前亮相，高顏值與氣質儀態讓現場媒體驚豔。中央社記者吳柏緯攝　109年1月7日

（中央社記者吳柏緯台北7日電）微風集團今晚舉辦尾牙，董事長廖鎮漢與今年滿20歲的女兒廖思惟一起出場。他指出，去年營業額達到305億元，比預期好一些，今年將挑戰310億元營收。至於今年的年終獎金，從2.5個月起跳，最高可達7個月。

微風集團自去年1月10日微風南山開幕後，目前百貨公司已有10家店，今晚在東方文華舉辦尾牙，席開百桌。微風集團董事長廖鎮漢受訪時開心的說，「謝謝大家今天來參加我們18歲的成年禮」。

外界關注2019年微風集團的業績表現，廖鎮漢說明，當初設定的目標是新台幣300億元，最後結算後的數字為305億元。他強調，這都是同仁們辛苦努力的成果。因此，廖鎮漢也大方宣布，今年的年終獎金從2.5個月起跳，依員工的表現最高可領到7個月。

廖鎮漢表示，2020年將是變化多端的一年，面對變化一定要有要有各式不同的生態，打造成生態圈應對，以微風為例，包含最早的微風股份、微風時尚到微風娛樂，還有創投以至於最近要發布的微風傳媒，都是為了「超零售生態圈」做準備。他進一步表示，只要準備好面對變化，就能夠掌握機會。

他說，2020年業績設定的目標為310億元。他也強調，服務業永遠只打80分，永遠有進步的空間。

對於未來的市場趨勢，廖鎮漢認為，產業跟產業之間的界線會變得模糊，像是書店結合賣場，精品結合咖啡店，甚至計程車也做起了外賣的生意，雖然競爭，但有競爭才有進步。他提到，隨著微風生態圈的建立，這些競爭對手都會變成朋友，希望這樣的交流，為台灣的零售盡一份心力。

今晚的尾牙，廖鎮漢的女兒廖思惟也陪同出席，驚豔全場。廖鎮漢表示，女兒過去都會參加集團尾牙活動，不過今年滿20歲，意義不同，加上女兒放假，就帶著她一起進場。

第一次正式在媒體前亮相，廖思惟坦言有些緊張，對於現場媒體詢問今晚的穿搭是否有請教母親孫芸芸，她表示，雖然平日的穿搭風格和母親不同，但還會參考孫芸芸的意見。（編輯：林孟汝）1090107

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