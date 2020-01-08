更多編輯台推薦新聞：
專家：亞馬遜大火破壞環境更甚於澳洲野火
國際

專家：亞馬遜大火破壞環境更甚於澳洲野火

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看
國際

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天
生活

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢不明肺炎疾管署列法定傳染病 疑似病例可強制隔離
首頁 / 產經

工研院攜手愛普瑞及宏遠 搶數位運動商機

最新更新：2020/01/08 15:06

（中央社記者張建中新竹8日電）工研院今天與宏碁集團旗下愛普瑞及宏遠興業簽約合作，攜手搶攻全球數位運動商機。

工研院表示，與愛普瑞及宏遠興業的合作，是結合工研院研發的複合式智慧穿戴系統iStimUweaR、愛普瑞的自行車騎車訓練系統及宏遠的紡織設計與生產技術，同時串聯系統與智慧穿戴供應鏈及通路。

工研院院長劉文雄表示，這次簽約合作具有很重要的意義，工研院擔任學術界基礎研究與產業界產品的研發橋梁，在這角色定位下，工研院所做的研發，絕對不是為了研發而研發，而是以市場為導向。

劉文雄說，工研院在做技術研究時，一定會想到最後使用者的需求及最後產業的發展。這次三方合作，是以國際市場為目標，連結產業鏈一起把研究成果帶到市場上，讓人類社會能夠共享這樣的成果。

工研院研發的iStimUweaR，是運用人體舒適度分析與低週波微電刺激技術系統性分析人體狀態，控制電流的強弱和電壓的變化，以週期性重複刺激，使肌肉收縮強化。

工研院指出，只要透過手機操作，就可立即連結身上智慧穿戴裝置的所有感應點，不僅馬上收到身體回饋的資訊，即時掌握身體狀況，同時透過控制電刺激的強度，進行肌肉放鬆與疼痛舒緩，解決現有運動之個人化回饋與防護服務技術缺口。（編輯：張均懋）1090108

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報