工研院攜手愛普瑞及宏遠 搶數位運動商機

（中央社記者張建中新竹8日電）工研院今天與宏碁集團旗下愛普瑞及宏遠興業簽約合作，攜手搶攻全球數位運動商機。

工研院表示，與愛普瑞及宏遠興業的合作，是結合工研院研發的複合式智慧穿戴系統iStimUweaR、愛普瑞的自行車騎車訓練系統及宏遠的紡織設計與生產技術，同時串聯系統與智慧穿戴供應鏈及通路。

工研院院長劉文雄表示，這次簽約合作具有很重要的意義，工研院擔任學術界基礎研究與產業界產品的研發橋梁，在這角色定位下，工研院所做的研發，絕對不是為了研發而研發，而是以市場為導向。

劉文雄說，工研院在做技術研究時，一定會想到最後使用者的需求及最後產業的發展。這次三方合作，是以國際市場為目標，連結產業鏈一起把研究成果帶到市場上，讓人類社會能夠共享這樣的成果。

工研院研發的iStimUweaR，是運用人體舒適度分析與低週波微電刺激技術系統性分析人體狀態，控制電流的強弱和電壓的變化，以週期性重複刺激，使肌肉收縮強化。

工研院指出，只要透過手機操作，就可立即連結身上智慧穿戴裝置的所有感應點，不僅馬上收到身體回饋的資訊，即時掌握身體狀況，同時透過控制電刺激的強度，進行肌肉放鬆與疼痛舒緩，解決現有運動之個人化回饋與防護服務技術缺口。（編輯：張均懋）1090108