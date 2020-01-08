施羅德看2020投資 鎖定MOUSE緊抓台股金鼠

（中央社記者韓婷婷台北8日電）走過全球股債雙漲的一年，展望2020年，施羅德投信預期未來2年全球經濟持穩，建議善用多元資產、奧運商機、美國、財政刺激及股票5大「MOUSE」策略，緊抓台股金鼠。

施羅德投信今天舉行2020年投資展望，施羅德投信投資長陳朝燈觀察，這波全球景氣擴張期長達10年，創造了過去百年來最長的擴張期，現階段進入擴張末期，在主要央行寬鬆貨幣政策支持下，預期未來2年全球經濟持穩，但建議善用MOUSE策略才能掌握投資契機。

陳朝燈指出，MOUSE分別代表了Multi-Asset（多元資產）、Olympic（奧運商機）、US（美國）、Stimulation（財政刺激）、Equity（股票）。今年全球經濟成長減速、貨幣寬鬆重現，降息尤其有利股票投資，資金可望流向新興市場股債市，而台股更是不可錯放的金鼠。

展望台股2020年，施羅德投信投資研究部副總裁詹祖光表示，台股今年仍是「有利可圖」的一年，上漲空間可期，台股指數很高，但評價不高，扣除台積電，台股股價淨值比為1.51倍還是低於過去平均，蠻便宜的。

詹祖光認為，2020年台股偏向樂觀，從企業獲利預測就可看出跡象，台灣企業EPS（每股盈餘）不斷上調，預期在2020年雙位數成長不是問題。

他也指出，美中貿易戰台灣相對得利，台商回流積極，且集中在高端產業，推動台灣投資成長，預計將帶動內需動能，原本較差的機械業，可望隨著自動化需求帶動，有復甦的機會。

從籌碼面來看，詹祖光表示，外資去年中開始便不斷加碼台灣，對上市公司持股比重來到近43%，這股氣勢可望持續。而在基本面上，企業獲利成長、加上5G商機、中國去美化以及台商回台投資等關鍵因素，預期自去年第4季開始會是2年的多頭成長。

就產業面選擇，詹祖光認為，台股金鼠年值得投資的4大主題可鎖定5G、AI、自動化、運動休閒等產業。綜合而言，2020年將是台股表現「鼠一鼠二」的一年。（編輯：林孟汝）1090108