美伊衝突和大選影響台股 法人：下週動向明朗

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美伊衝突升溫，台股今天下跌63點，守住11800點，三大法人賣超縮小到16億元，外資賣超也收斂到12億元。法人指出，美伊衝突和台灣大選前觀望影響台股走勢，下週台股動向可望明朗。

美伊衝突升溫，台股今天開盤下殺，一度失守11800點整數關卡，盤中台積電翻紅領軍反攻，電子股反彈，大盤重返11800點之上，不過尾盤受鴻海走跌拖累，鴻海以今天最低價作收，終場台股下跌約63點，仍守住11800點。

加權股價指數終場收在11817.1點，下跌63.22點，跌幅0.53%，成交值來到新台幣1495.15億元。電子股翻黑下跌0.35%，金融股跌0.69%。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超16.27億元。其中外資賣超12.32億元，投信買超4.29億元，自營商賣超8.24億元。

法人指出，過去2個交易日外資單日賣超規模達到97億元到98億元，今天外資賣超規模開始收斂。

從個股買超狀況來看，根據證交所統計，今天群創）三大法人買超達7.96萬張，排名第1，旺宏三大法人買超近2.18萬張，排名第2。

從賣超狀況來看，台企銀三大法人賣超1.2萬張，排名第1，鴻海三大法人賣超1.09萬張，排名第2。台積電今天三大法人賣超1233張。

法人表示，今天蘋概三雄僅股王大立光收漲，台積電收平盤，鴻海下跌逾2.9%。台股近期短線回檔整理，屬於籌碼面及技術面合理修正。

展望台股後市，法人指出，美伊衝突升溫，地緣政治風險提高，美伊問題以及台灣大選選前觀望氛圍，影響近期大盤走勢，不過9日大立光法說，11日台灣大選結果出爐，下週台股走勢可望明朗。（編輯：張均懋）1090108