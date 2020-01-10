統一超去年營收 再創新高

（中央社記者江明晏台北10日電）超商龍頭統一超公布，在店數穩定成長，複合店消費帶動與轉投資事業挹注下，去年全年累計合併營收新台幣2558.99億元，較2018年同期成長4.49%，繼2018年後，再創歷史新高。

統一超商12月合併營業額222.36億元，較去年同期增加3.88%，累計合併營收為2558.99億元，較2018年同期成長4.49%。7-ELEVEN門市截至2019年12月底店數共5655家。

統一超指出，2019年12月X-STORE 3未來超商全新開幕，吸引消費者至其他Big7、品牌聯名店等新型態複合店的消費體驗，帶動單店營運成長，加上耶誕節慶聚會、鮮食與麵包的差異化商品、年菜預購等助攻，帶動營收成長。

轉投資事業部分，海外事業菲律賓7-ELEVEN店數穩定成長，截至12月底共2864家門市，較去年同期淨增加314店，帶動整體業績成長超過1成；星巴克於12月因外送上線及耶誕新品備受顧客關注下，進而帶動業績成長；統一速達也受惠春節送禮效益提早發酵，貨量趨勢明顯增加，較同期成長，帶動整體營收增加。

7-ELEVEN本業部分，統一超指出，CITY CAFE部分，大杯及特大杯飲用占比提升及導入精品咖啡銷售，帶動相關業績成長超過1成，目前CITY PRIMA精品咖啡全台店數已超過1500店。7-ELEVEN推出「韓式炸雞起司丼」及「太和殿麻辣雞片拌麵」等搶攻年輕客層，帶動相關業績最高成長近2成，麵包類別也持續穩健成長。預購部分，看準農曆新年採買需求，帶動整體預購業績成長超過3成。

展望後續，將迎接農曆新年，統一超指出，7-ELEVEN將掌握春節返鄉、出遊商機，推出限量福袋、伴手禮、限定商品優惠等，滿足消費者年節需求。（編輯：趙蔚蘭）1090110