工具機景氣見曙光 上銀亞德客-KY一度創波段高

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）市場預期美中簽署第一階段貿易協議可帶動工具機產業景氣回溫，傳動元件大廠上銀今天早盤走堅一度突破300元，氣動元件廠亞德客-KY也一度創波段高。

上銀早盤最高來到302.5元，上漲3.6%，是去年4月下旬以來波段高點，隨後漲幅收斂來到293元，漲0.34%。亞德客-KY早盤最高來到541元，上漲2.65%，是2018年6月中旬以來波段高點，不過，隨後下殺翻黑，來到513元，跌2.66%。

展望工具機產業景氣，本土法人報告指出，日本工具機產業衰退幅度未再擴大，景氣已有落底跡象，其中來自中國的工具機訂單金額，衰退幅度明顯縮小，預期1月中旬美中雙方達成第一階段貿易協議後，需求可望回溫。

其中在上銀部分，本土法人表示，智慧製造、產業自動化成長趨勢不變，不過，去年上半年上銀營收基期較高，市場需求最快今年第2季開始回溫，預期到今年第3季上銀業績可望較去年同期轉正。

在亞德客-KY部分，本土法人看好工廠自動化、智慧製造、5G相關基地台跟手機的設備汰換需求，預期今年中國氣動元件市場需求可望持平，產業明顯復甦的時間點會落在第2季，上升循環將持續至少1.5年到2年。亞德客-KY營運表現有機會高出產業平均10%以上。

目前中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達9成多，亞德客-KY主要競爭對手包括SMC、Festo，以及其他中國大陸廠商、台廠和韓廠等。SMC、亞德客-KY和Festo在中國大陸氣動元件市場占有率約65%。（編輯：楊玫寧）1090113