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紡拓會扮外銷軍師 擬客製接單戰略助攻

最新更新：2020/01/13 10:52

（中央社記者潘羿菁台北13日電）紡拓會衝刺外銷接單能量，下週起一連三天北、中、南召開三場廠商說明會，紡拓會表示，今年首重環保機能與智慧紡織品兩大宣傳重點，強化台灣紡織業獨步全球的特色，量身打造台廠接單策略。

由經濟部國貿局主導專案「紡織品整合行銷與商機開發計劃」，由紡拓會擔任執行單位，規劃在下週二起一連三天舉行推廣說明會，分別在台北、台中與台南各辦一場。

紡拓會表示，近年品牌客戶對於永續環保紡織需求暢旺，由於台灣紡織業在回收與可分解纖維早已技術布局，預料將是這波環保浪潮中有望成為綠金受惠族群。

另外，智慧紡織品是台灣紡織業擅長領域，各家廠商都在鴨子划水，因此期望透過紡拓會整合平台，台廠找到自我定位之外，又有機會組成國家隊搶全球訂單，目標市場為北美、歐洲等成熟市場，以及越南、印尼、泰國、斯里蘭卡等新南向國家與中東歐等新興市場。

紡拓會指出，開發計劃有三大重點包括「國際行銷諮詢與服務」、「客製化行銷輔導措施」，以及「整合行銷與商機開發」，今年度預計遴選至少12家廠商進行客製化輔導，其中，在整合行銷與商機開發，則是朝向共組參展團隊一同在各大國際展覽設立台灣館，藉此將台灣特色集中發揮，有望讓宣傳效益事半功倍。（編輯：郭萍英）1090113

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