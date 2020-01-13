童子賢期許新政府多包容 資源配置要正確

（中央社記者潘羿菁台北13日電）和碩董事長童子賢今天指出，總統蔡英文以史上最高票成功連任，意味著民眾期待與托付是空前的，他希望資源配置要正確，有助提升效率，也期盼新政府用更大包容傾聽不同聲音。

天下雜誌今天舉行2020「天下經濟論壇」，首場主題為「2020台灣重新設定」，並邀請童子賢擔任與談人。他指出，台灣不會因為一場選舉就可以輕易翻轉社會所有問題，但是資源配置正確，會有助於我們更有效率，或是引領社會變得更美好，把正確資源放在正確地方就是管理學。

他舉例，台灣每年出國人數達1700萬人次，但來台觀光只有1200萬人次，台灣社會常常只歸咎內需太小、人口不足的問題，但荷蘭、瑞典都比台灣小，觀光表現卻比台灣好，這就是資源配置不足的問題。

他指出，這幾十年來，台灣最擅長工作就是出口貿易，現有政策多半是依照30、40年前的產業策略制定，並持續享受出口貿易的紅利，不過我們應該往前看，未來新產業方向是在哪裡。

此外，台灣人口老化問題嚴重，帶來很多醫療健保需求，台灣有這麼龐大醫療健康需求，但生技醫療產品卻需要仰賴進口，台灣為何不能「進口替代」。

他強調，台灣有擅長和忽視的領域，自己認為都有資源配置錯誤問題，如果有機會重新開機，就應該好好檢視。

台灣總統大選剛結束，童子賢也讚賞，台灣民主已是相對成熟，歷經不同的激情與辯論的考驗，選完後沒有人上街叫囂，大家都接受選舉的結果，這是台灣珍貴的特質。

他進一步說，新領導人獲得史上最高得票數，意味著，人民的期待與託付也會是空前，因為得票史上最高，讓新政府有十足底氣，期許執政者應該要有更大寬容心與信心，「多協商、多包容異己；少搞單邊主義、多搞多邊主義；少搞獨斷獨裁、廣納建言、不要一言堂」。

童子賢表示，自己本來對反滲透法通過「無感」，因為身邊自由派的朋友對於倉促過關有所抱怨，他才開始研究這件事，民主要透過很多有效的溝通跟協商，讓所有人認識到通過法案的重要性。（編輯：張良知）1090113