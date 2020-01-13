興富發鄭欽天：房市前景樂觀 缺工成隱憂

（中央社記者潘羿菁台北13日電）興富發集團總裁鄭欽天今晚表示，美中貿易戰帶動資金回流，預估10年台灣經濟偏正向，可望支撐房市樂觀，以年輕人自住需求為主流，不過苦於營造缺工問題嚴重，未來3年導入新工法與技術，解決缺工與工資上漲困境。

興富發集團今晚舉行歲末年終晚會，鄭欽天表示，受惠於美中貿易戰讓資金回流產線回台等，將會是支撐台灣這10年經濟景氣正向，由於廠辦、商辦與住宅需求暢旺，估計今年土地交易仍是熱絡。

他進一步說，目前大坪數豪宅去化順利，各坪數物件銷售持續遍地開花發酵，主要是銀行利率低，買房繳貸款還本金合計都比房租便宜，帶動年輕人購屋意願強烈，「我甚至碰到有年輕人口袋只有30萬元就來買房」，因此今年首購自住市場依舊穩定。

儘管大環境正向，但是他提到因為國內建廠需求暢旺，讓建築營造工資大幅度上漲，薪資調漲4倍也不一定找得到人，「我估計目前營造工每月薪水約七萬元，未來可能漲到12萬元」，營造工資調漲20至30%可能成趨勢。

因為缺工也導致建造速度變慢，過去12天可蓋一層，現在是要花30天，鄭欽天說，為因應缺工與工資上漲問題，未來3年內將導入新工法與技術，盼望藉此解決缺工。

興富發建設副總暨發言人廖昭雄說，去年銷售量業績相當好，光是預售案量交易480億元，另外餘屋去化也達標100億元，今年同樣規劃400多億元預售量，從北、中與南都有，其中，大案均落在高雄地區，包括「華人桂冠」與「博孝億記」建案，其推案金額逾百億元，帶動高雄地區明年預計推案占比達7成。

至於今年房價表現，興富發副總廖昭雄認為持平表現，因為首購族追價意願不會太高，觀察新北的板橋、新店與新莊總價會落在1000萬元至1300萬元，台中、台南與高雄為600萬元至900萬元。（編輯：黃國倫）1090113