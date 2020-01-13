看好開放網路商機 智邦：400G產品今年內量產

智邦科技執行長Edgar Masri於13日在記者會表示，積極全球布局，由他來擔任執行長，正可看出公司邁向國際化的決心。中央社記者潘智義攝 109年1月13日

（中央社記者潘智義台北13日電）智邦科技董事長郭飛龍今天表示，400G交換器今年內一定量產，明後年應有明顯產量；智邦竹南廠現有5條生產線，主要產品為數據中心交換器，只要有需要，隨時可再擴充產線。

法人表示，智邦去年前3季每股稅後盈餘（EPS）達6.97元，所以去年全年EPS應可望超過7元。今年1月適逢農曆春節，業績自然不如去年同期，但今年展望樂觀。

智邦去年底延攬前3Com執行長Edgar Masri出任執行長，他今天在記者會表示，「開放網路」浪潮不斷影響網路通訊市場，電信業者也嚐試介入，預期3年以後市場將逐步成熟。

展望未來布局，Edgar Masri說，智邦看好各地電信營運商都積極提出開放網路產品的驗證，先小量出貨供應測試，以期未來電信業者正式建置開放網路時，能立即成為供應商。

Edgar Masri也表示，如亞馬遜、Google等超大規模業者，需要網通業者提供優異的400G網路交換器、開放網絡，確保其訊號、電源的完整；電信業者如中華電、AT&T本身已有網路，要在既有網路疊構上去新的網路架購不易，智邦將提供符合業者需求，滿足生態系發展的產品。

他直言，若要和全球各地電信業者做生意，除了提供解決方案之外，首先要在當地找到技術合作伙伴，代表在當地能提供到位的服務，所以在全球各地設營運總部，不一定設置工廠，從業務角度出發也是可能的選項。

Edgar Masri指出，台灣具有非常獨特的優勢，有很強的零組件、半導體製造實力，有助於打造更強大的開放網絡解決方案。

郭飛龍也表示，400G產品今年內一定量產，但要大量生產應該是明年，甚至後年較有機會。台灣網通業者不該單打獨鬥，以至於讓上游零組件供應商抬高價格，網通業應共同合作，降低成本。

智邦竹南廠現有5條生產線，主要產品為數據中心交換器，只要有需要，隨時可再擴充產線。

說到調薪，他指出，還是不要任意談這個問題，避免誤會，但至少員工年薪可領14個月以上，加上員工分紅。（編輯：林孟汝）1090113