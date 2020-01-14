外資再現百億買超 台股豬年封關前再拚高

（中央社記者韓婷婷台北14日電）台股在總統大選變數塵埃落定之後，重新吸引外資買盤回籠，13日買超逾新台幣百億元，帶動指數逼近前波高點12197點，加上美中即將簽署貿易協定，台股在豬年封關前可望再攀高。

美股4大指數全面走揚，道瓊工業指數上漲83.28點、漲幅0.29%、收在28907.1點，那斯達克指數上漲95.07點、漲幅1.04%、收在9273.9點，標普指數上漲22.78點、漲幅0.7%、收在3288.1點，費城半導體指數上漲24.44點、漲幅1.31%、收在1890.8點。

分析師表示，美中即將在15日簽署第一階段貿易協議，未來可能建立穩定的貿易溝通管道，讓亞股普遍表現強勢，美股科技股表現也相對亮眼，蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）等股價更再創歷史新高，對於台股科技股可望持續具有刺激力道。

分析師指出，外資在現貨市場重現百億元買超，也連續3個交易日買超台股，台指期未平倉淨多單部位自7日低點不到3萬口重回4.2萬口水準，來自於外資的賣壓可望告一段落，在台股豬年僅剩下最後5個交易日下，雖成交值恐略呈縮水，但指數可望收在相對高點。

歐股表現漲跌互見，倫敦FTSE 100指數上漲0.39%、收在7617.60點，法蘭克福DAX 30指數下跌0.24%、收在13451.52點，巴黎CAC 40指數下跌0.02%、收在6036.14點。（編輯：楊凱翔）1090114