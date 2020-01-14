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投信：2020上半年投資股優於債

最新更新：2020/01/14 18:52

（中央社記者韓婷婷台北14日電）群益投信今天舉行2020年投資展望說明會，預期上半年投資股優於債，掌握「GOOD潛力、固收益、顧風險」3招，平衡機會與風險；台股則看好在農曆年後展開一波業績行情，續抱績優龍頭股。

群益投信投資長李宏正表示，在美中貿易爭端暫告段落下，全球製造業於去年第4季脫離谷底，特別是中國大陸在信用與政策刺激下，製造業止穩回升跡象明顯，對於全球貿易量回升深具意義。另一方面隨美中貿易議題的負面影響逐漸遞減，有助市場投資信心回暖，現階段市場氣氛呈現中性偏多，風險性資產續航可期。

李宏正也提醒，操作上仍需留意國際政經不確定性的干擾，因此在機會與風險並存的2020年，建議以「GOOD潛力、固收益、顧風險」平衡。股市方面，新興市場較成熟市場偏多，尤以大陸、台灣及韓國相對看好。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，2020年景氣可望回升，為美股提供基本面動能，另一方面，美國通膨壓力基本可控，今年聯準會升息機會不高，金融流動性仍可望維持寬鬆；基於經濟溫和成長、企業財務體質佳、股市評價未過高，美股仍有可為。

針對台股展望，群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，台股企業獲利處上修趨勢，科技創新處於10年一大循環轉折點，新產品和新技術發展將引領接下來市場表現，因此科技股仍是接下來投資主軸，續抱績優龍頭股。

沈萬鈞表示，全球經濟要轉趨向下的可能性低，在美中貿易戰轉單、旺季出貨效應持續發酵下，出口及消費應仍穩健有撐，且台灣科技廠在當前全球幾大科技創新趨勢中都占有一席之地，加以當前市場資金充沛，在上述條件支持下，對於台股後市表現仍正面看待。

沈萬鈞看好的產業包括5G基地台與通訊設備、半導體、AI、電動車、記憶體等。（編輯：趙蔚蘭）1090114

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