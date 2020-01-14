保單連結目標到期債券型基金 金管會將祭2限制

（中央社記者劉姵呈台北14日電）為保護消費者權益，金管會保險局今天表示，將針對連結目標到期債券型基金的投資型保單，祭出債券投資等級及其所占基金淨資產比率二項限制，降低相關風險，最快將適用於2月新發的投資型保單。

連結目標到期債券型基金保單因投資一籃子的債券，並持有至到期日，是以債券利息收入做為主要報酬來源，只要在債券無違約的情況下，滿期就可領回投資的本金及債息，成為投資型保單新寵。

金融監督管理委員會保險局先前曾提醒，目標到期債券型基金保單並非「保證保本」及「保息」的商品，保戶仍要承擔相關投資風險，包括債券發行機構信用風險、市場利率變化影響價格的利率風險、債券到期日與基金到期日差異造成的再投資風險等。

保險局官員今天表示，考量目標到期債券型基金在高收益債比重相當高，且目前目標到期債券基金市場中，有高達7成都連結到投資型保單。

官員指出，會買投資型保單的保戶都不是專業投資人，為保護消費者權益，目前正與業者討論，未來只要是連結到目標到期債券型基金的新投資型保單，將規定所連結的債券評等都要在「BBB+」以上，且占基金淨資產價值不得超過4成，預計最快2月將發布新規並上路。

換句話說，2月新規上路後新發的投資型保單，有連結到目標到期債券型基金，都要符合新規定，舊保單則不受此規定影響。（編輯：張均懋）1090114