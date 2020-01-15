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國人愛健走 富邦壽推首張可網投外溢保單

最新更新：2020/01/15 18:40

（中央社記者劉姵呈台北15日電）體育署調查，有運動習慣的民眾主要從事的運動項目，以健走比例最高，占55.2%，另規律運動人口也逐年成長。富邦人壽看好此商機，今天宣布發表首張可網路投保的外溢定期壽險。

教育部體育署最新調查指出，2019年有運動習慣的民眾最主要從事的運動項目，以「散步／走路／健走」的比例最高，占55.2%；另調查國人有規律運動比例為83.6%，較2018年上升0.5%。

此外，金管會統計，2019年前3季外溢保單初年度保費收入達新台幣3億6862萬元，較前年同期暴增16.55倍；其中，以「健走型」賣得最好，保費年成長2億7897萬元。

因應國人運動習慣改變，壽險公司力推外溢保單，給予有運動習慣、健康檢查體況良好的保戶，折減保費或增加保額的優惠，對於保戶來說有很大的吸引力。

富邦人壽總經理陳俊伴於新聞稿中表示，今年開春創業界首例，推出可於網路投保的外溢保單，除了鼓勵保戶規律運動維持良好體況外，還可透過線上投保，以雲端記錄個人運動數據。

在保險金回饋機制上，保戶走的時間愈長、步數更多，能享有的回饋也將更高。富邦壽以自家保單舉例，若保戶當年度有效健康步數紀錄最多步數為180天，每天平均步數大於或等於1萬步，保險金回饋率上看10%。

以30歲女性為例，保額200萬元，保險年期20年，年繳保費3340元，投保後達此條件，回饋保險金就有334元。

除此之外，富邦壽也指出，外溢保單為定期壽險，在契約有效期間內，可提供保戶基本壽險及失能保障，保險公司會給付身故保險金或喪葬費用保險金，或是完全失能保險金。（編輯：張均懋）1090115

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