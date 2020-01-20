抓住春節商機 經濟部廠商服務不打烊

（中央社記者廖禹揚台北20日電）為便利廠商進出口商品，經濟部國際貿易局及加工出口區管理處於春節連假期間仍持續提供輸出入許可申請等廠商服務，協助在連假時仍安排正常生產的廠商掌握商機。

春節連假即將到來，貿易局今天發布新聞稿表示，1月23日至29日連假期間，仍受理廠商申請輸出入許可證；海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）服務中心也設有專人接聽電話，廠商若有申請輸出入許可證，或ECFA相關問題，可撥打0800-00-2369詢問。

此外，為配合春節期間仍安排生產廠商需求，加工處於連假期間也正常提供貨品輸出入許可證、救災救護、保警及保全、清潔服務等多項便民措施。

加工處表示，廠商於春節連假期間若有申辦貨品輸出入許可證需求，可預估日期事先申請，加工處將配合廠商需求安排人力加班審辦，並結合海關通關業務，確保加工區貨品進出口通關順暢。

配合廠商生產需要，加工區內清潔隊於23、24、27日提供清運廢棄物服務；除消防隊人員配合區內廠商輪值，執行各項安全維護及緊急救護任務，區內保警及保全也將加強春節期間全天候巡查工作，廠商及民眾若發現任何危害、可疑現象或緊急事件，可撥打（07）361-2054，向加工處「24小時緊急應變中心」反映。（編輯：楊凱翔）1090120