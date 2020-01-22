中華電今年資本支出307億 看旺ICT營收成長

（中央社記者江明晏台北22日電）5G成本沉重，中華電信今年每股純益財測下探近19年低點，中華電在法說會上表示，去年ICT營收回復成長，看好未來動能，今年資本支出估達307億元，5G預計第3季初開台。

中華電信21日已公布的財測指出，營收受惠資通訊專案、網際網路應用加值及MOD貢獻增加帶動成長，但獲利受5G頻譜及建設成本等增加呈現衰退，每股純益財測目標為3.99元至4.19元，下探近19年低點。

中華電今天舉辦法人說明會，由於中華電信5G頻譜第一階段數量頻寬競標標金成本高達新台幣462.94億元，將按使用年限20年攤提成本，法人也關注中華電後續營運策略。

中華電今天也公布今年預估資本支出307億元，主要針對固網、IDC與雲端、5G、服務平台等投資，其中行動相關支出將占98億元。

中華電提到，第4季營收和財測相比有落差，除了政府有關標案延後入帳外，iPhone手持裝置銷售不如預期也是主因。不過，ICT營收在去年回覆成長力道，相關營收年增5.2%，優於2018年的負5.7%。

中華電總經理郭水義表示，中華電會在第3季初期推出5G服務，針對5G定價，會參考全球已上路5G國家的經驗，並以創造客戶價值為目標，而由於4G服務和5G不同，未來兩者的資費架構也不會一樣。

第二階段位置競標將在2月21日進行，如果在2月21日之前業者完成協商，將不進行位置競標，中華電表示，5G標金已超出預期，中華電財測是以500億為基準估算，盼位置協商有共識，至於與其他業者合作共頻共網也持開放態度，而針對台灣之星手握40MHz，是否會改變競爭生態？中華電信不予評論。

而2018年5月，電信業推出499資費，影響平均每戶貢獻金額（ARPU）逐季減少，中華電信代理發言人沈馥馥表示，由於2019年5月後基期已相近，ARPU的減少幅度放緩，盼望5G推出的新服務能帶入成長動能。

中華電信公布自結2019年第4季合併營收為新台幣552.3億元，較2018年同期減少0.5%；歸屬於母公司業主淨利為78億元，減少7.3%；每股盈餘1.01元。

中華電信董事長謝繼茂表示，2019年第4季持續站穩市場領導地位，營收與客戶數市占率皆微幅上升，為即將到來的5G布局立下基礎，有信心在現有優勢上掌握2020年的成長契機，5G頻譜第一階段競標已於近期結束，寬頻業務方面，將持續鼓勵用戶升速以帶動ARPU增加；MOD方面，將持續引進熱門運動賽事，例如即將到來的東京奧運，以刺激客戶數及營收成長。此外，會持續深耕自有資通訊產品與服務，成為營收成長重要動能。（編輯：黃國倫）1090122