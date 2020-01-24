經長拜年報好康 新春有吃又有賺[影]

經濟部長沈榮津24日透過臉書粉絲專頁向民眾拜年，提及各項補助等好康，讓過年省荷包。（圖取自facebook.com/moea.gov.tw）

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部長沈榮津今天透過臉書粉絲專頁向民眾拜年，應景提醒民眾把握節能爐具更換補助、夜市券、電動機車補助等好康，過年省荷包，年年有「春」。

經濟部臉書粉絲專頁今天貼出部長沈榮津拜年影片，沈榮津提到，今年是鼠年，有很多「屬」於全國民眾的好康要報給大家知道。首先是圍爐不可少的火鍋，如果要更換更省瓦斯的節能爐具，至3月31日前都可申請每台新台幣1000元補助。

過年買新車也有補助，重型、輕型電動機車每輛補助7000元，小型輕型機車每輛補助5100元，若使用國產電池芯會再加碼補助3000元。配合旅遊補助發放的夜市券則延長發放至1月底，可使用至2月底，適合走春逛夜市時使用。

沈榮津也為還沒決定春節連假去處的民眾推薦「水庫漫遊趣」行程，包括北部中庄調整池、中部石岡水壩及南部阿公店水庫。其中，中庄調整池去年底新設景觀平台，橋面以強化玻璃構成，站在橋上就能觀賞水域景觀，成為熱門打卡景點。

石岡水壩行程能結合去年剛開幕的大甲溪水資源館，透過館內「一日壩主」互動遊戲，了解石岡壩平時的維護操作，也可透過VR動感影院暢遊大甲溪；離開大甲溪水資源館後，還可至東豐自行車綠廊享受大自然風景。

沈榮津在影片最後也宣示新年新目標，在去年投資台灣3大方案投資額突破8000億元後，經濟部今年將進一步衝投資、盼落實、帶動產業升級，邀請民眾共同拚經濟。（編輯：張良知）1090124