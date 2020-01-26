保險不是買了就好 專家建議金鼠年保單健檢3重點

（中央社記者劉姵呈台北26日電）台灣保險滲透率居全球之冠，國人平均擁有約2.5張保單，但許多人對保障內容卻不清楚。專家建議，年關將近，掌握保單健檢3大重點，真正把錢花在刀口上，讓保障發揮最大的效用。

保險事業發展中心統計，2018年國人平均壽險保費支出為新台幣14萬8865元，較前1年度成長近3%，投保率高達249.45%，平均每人就擁有約2.5張保單。

瑞士再保（Swiss Re）Sigma報告也指出，2018年台灣壽險滲透度達17.48%，連12年蟬聯全球第一，若與產險合計，保險滲透度高達20.88%，則是連續第2年蟬聯全球第一。

台灣保險滲透度全球第一，國人平均就擁有約2.5張保單，但壽險業者與理財顧問皆表示，保險不是買了就好，大多數人對於投保內容及保額卻不夠清楚，應養成每年至少一次檢視保單的好習慣，讓保障內容可因應人生需求變化而調整，而農曆春節假期就是最好的時機。

公勝保經昌鑫事業部資深經理李孟書表示，第一步要先檢視現有保單保障內容是否符合需求，他舉例，過往民眾投保醫療險大多數醫療險都是以「住院」為前提，但隨著醫療科技進步，許多手術已經不需要住院，例如置換人工水晶體的白內障手術，這時就無法理賠門診手術。

接著，應檢視目前人生階段的主要風險，再計算出對家庭責任的額度。他表示，不一定要採用雙十原則，較實際的作法將應備責任額扣除已備責任額後，得到的就是真正需要的保險責任額度。

若要檢視全家人的保障，卻沒有較多的預算，元大人壽建議，採取先「保大再保小」的原則，針對風險產生會衝擊家庭經濟的大人為優先，進行保障規劃。

不過，錠嵂保經北四營業處執行處經理余婉琴也提醒，如果是原本家庭保單是全家人用附加方式在一張保單裡的，通常限制最多只能保障到子女成年，若有較多的預算，就可調整成讓子女獨立擁有個人保單。

全球人壽提醒，最後應檢視有無更新相關投保資料，例如通訊資料、職業類別、受益人等等，以免日後相關權益受到影響。另也可以依個人的財務管理需要，調整繳費方式。

其中較值得注意的是，余婉琴說，微利時代，每一分錢的使用都要精打細算，光以調整繳費方式來看，民眾要繳的保費差異就很大。

她表示，目前保險費計算都是以年繳保費為基準，再乘上固定比率分為月繳、季繳、半年繳及年繳的繳費方式；計算起來，年繳與月繳所要繳的保費，最多就可相差到5.6%，民眾應該好好重新檢視。（編輯：林孟汝）1090126