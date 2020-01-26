開放銀行第2階段開放消費者資料 專家提建言

（中央社記者劉姵呈台北26日電）開放銀行第2階段開放客戶資料查詢，但涉及個資及責任歸屬問題，仍有多項障礙需跨越。專家建議，須從個資使用安全規範、建立跨業大數據著手，才能提供更多元的金融服務，同時加速金融創新。

因應國際金融科技潮流，金融監督管理委員會參酌國際經驗及作法，以3階段漸進方式推動「開放銀行」（Open Banking），第1階段「公開資料查詢（Open API）」去年已經完成，今年即將邁入第2階段「消費者資訊查詢」以及第3階段「交易面資訊」。

金管會主委顧立雄曾坦言，邁向第2階段因「開放消費者資訊查詢」功能會涉及民眾個資、資安問題，主管機關的壓力更大，另還涉及責任歸屬問題，是相當大的監理挑戰，正請銀行公會研擬具體規劃時程等配套措施，再視整體市場運作及使用者接受程度來研擬推動。

學者專家認為，過去金融機構為封閉性系統，且受到監理法規嚴格控管，可保護消費者隱私，但開放銀行涉及金融體系與非金融體系第三方服務業者（TSP）的結合，就會衍生一些挑戰。

主要研究金融科技創新的台灣大學商學研究所教授陳文華分析，首先，金融大數據會直接連結民眾個人資產狀況，進階開放就會涉及到個人隱私；再者，銀行是否有意願對外開放最寶貴的金融數據資產，以及如何防範非金融機構發生洩漏個資問題。

陳文華建議，金融業者必須先強化技術、資安系統外，也要慎選TSP業者，共同約定合作規範。他認為，可以參考澳洲作法，要求第三方業者資安水平須與銀行業的一樣高，才能切實作好跨業個資保護。

政治大學金融科技研究中心主任王儷玲認為，應先檢討修改個資法，訂定明確個資使用規範，包含萬一發生資安問題，各家企業與金融機構的利益與權責要定義清楚；另外，也要建立符合資安、跨業整合的大數據資料處理中心。

她表示，開放銀行有助於落實消費者賦權（Consumer Empowerment），雖然會衍生資安與個資保護問題，但若無法開放就會大大降低數據的價值，以及整體金融體系運行的效率，增加社會成本。

陳文華也說，雖台灣是仿效香港、新加坡等國作法，採「自願自律」開放模式，不像英國強制規定傳統銀行要開放銀行，且無論有沒有純網銀的加入，金融科技已成必然趨勢，想要創新發展，建立更大的生態圈，銀行就必須突破，解除消費者疑慮。（編輯：趙蔚蘭）1090126