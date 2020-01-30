武漢肺炎疫情重擊 觀光餐飲股價倒地

（中央社記者江明晏台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，市場憂心衝擊餐飲與觀光產業，旅行社如雄獅早盤跌停，鳳凰大跌逾8%，主要通路在中國的美食-KY也跌停，手搖飲股雅茗-KY與六角同樣慘跌，飯店股如華園、高野等均打入跌停。

武漢肺炎延燒，餐飲、飯店、旅遊、休閒等觀光產業類股今天股價遭逢巨大壓力，除了旅行業者首當其衝，通路以中國為主的餐飲因防疫問題，加上中國官方宣布延後開工日，勢必影響2月營收；而民眾防疫意識升高，將影響傳統餐飲與旅遊旺季，國內餐飲與飯店業恐將進入一波寒冬。

旅行社方面，因疫情影響，前往中國地區旅遊團體無法依原定行程執行，已影響營收；旅行社股雄獅開盤打入跌停72.9元鎖住，鳳凰也大跌逾8%，至36.3元。鳳凰表示，中國團暫停出團至2月29日，已出發前往中國旅客經全團同意已提前返台。截至2月29日止，共計取消50團約760人，預估合併營收影響數約新台幣2850萬元。

五福下跌逾9%，至19.85元，針對本次疫情自1月25日至2月底止，預估營收影響約6700萬元；山富截至1月底止，中國線團體總計取消出團39團，營收影響約新台幣1188萬元。

手搖飲股也慘跌，雅茗-KY旗下有「快樂檸檬」品牌，主要通路遍布中國，股價跌停69.3元；雅茗-KY表示，因應防疫，在中國各地區門店將配合延遲復工，並持續密切注意當地疫情；旗下有「日出茶太」品牌、通路遍及全球的六角先前股價狂飆，今天重摔跌停至187.5元。

餐飲股同樣遭重擊，主要通路在中國的美食-KY旗下有85度Ｃ，股價打入跌停114元鎖住，王品中國各地區門店將配合延遲復工，彈性調整營業時間及延後開業日期，開盤重跌9%，至71.6元，餐飲股王瓦城大跌8.3%至251元。

飯店股因旅遊轉淡，高野跌停至12.15元，華園也跌停至17.65元，國賓下跌逾7%至25.8元；六福跌幅9%至14.1元，晶華下跌約6%至157.5元；遠雄來跌逾7%至44.75元；寒舍跌幅逾6%至24元；雲品跌幅近8%至46.7元。

旗下有健身工廠的柏文下跌約8%，破180元大關。柏文表示，已於各廠館進行防疫宣導，加強現場消毒清潔，並針對所有進入廠館人員進行體溫量測，評估暫停有氧團體課程以降低密閉空間群聚感染的風險。 也有群聚概念的好樂迪，股價下跌至65.5元，跌幅近9%。（編輯：鄭雪文）1090130