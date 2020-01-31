財長：對台股有信心 國安基金隨時待命

台股30日金鼠年開紅盤慘跌近700點，創史上單日最大跌點紀錄，財政部長蘇建榮31日上午特別召開記者會，向投資人信心喊話，強調台灣經濟基本面表現仍穩健。中央社記者吳家昇攝 109年1月31日

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）台股昨天開紅盤重挫，財政部長蘇建榮今早親上火線信心喊話，強調國安基金隨時待命，台灣今年內需成長動能充沛，基本面穩健，且與SARS不同，此次疫情相對仍在掌控中，呼籲投資人勿恐慌。

武漢肺炎疫情擴大衝擊信心加上補跌，台股30日開紅盤引爆恐慌性賣壓，收盤重挫近700點。為鞏固市場信心，財政部今天在開盤前召開記者會信心喊話。

蘇建榮表示，台股30日開紅盤下挫696.97點，跌幅5.75%，跌幅雖低於2018年10月11日6.31%，但跌點創史上最大，主因在23日武漢肺炎封城，造成國際股市動盪，使台股昨天開盤後跟著大跌。

蘇建榮說，但觀察這兩天歐美股跌幅已收斂，鄰近的香港、新加坡、日本、韓國股市跌幅也比23日封城當時縮小，顯見國際股市已經慢慢回穩。外資昨天在台股雖賣超，但資金並未匯出，且觀察昨天上市加上櫃交易量擴大至3397億元，創近期新高，反映仍存在承接動能。

蘇建榮指出，財政部為國安基金幕僚單位，從23日即一直密切關注國際股市動盪，若股市、金融市場出現失序情況，必要時會報請行政院召開國安基金管理委員會臨時會議，對目前經濟金融狀況作出判斷，做出適當處置作為，呼籲投資人不必恐慌。

蘇建榮強調，國內經濟基本面良好，根據主計總處預測，2020年經濟成長率為2.72%，加上台商資金回流，經濟部統計，目前台商回台投資累計金額已達新台幣8640億，海外資金專法申請匯回規模也已達525億，待實質投資陸續落實，將成今、明兩年內需及經濟成長動能。

蘇建榮說，中國受到武漢肺炎影響，生產步調延後，也能加速台商將產能移回台灣，政府推動的前瞻基礎建設今年也將進入高峰期，公共投資、民間投資同時增加，將可為台灣帶來一波經濟動能，對台灣經濟抱持審慎樂觀態度，呼籲國人不必對股市動盪太過悲觀。

對現場媒體問及，2003年SARS爆發，當年4月下旬波段跌幅一度達10.94%，此次是否可能重演。蘇建榮認為，兩次事件有所不同，相對SARS疫情擴散嚴重，此次武漢疫情雖然不容小覷，但相對仍在控制之中，目前尚未升高為社區感染，各部會也會積極做好防疫措施。

蘇建榮強調，2月3日中國股市就要開市，國安基金也會持續密切緊盯後續影響。（編輯：鄭雪文）1090131