英國脫歐牽動台企布局 學者：荷比盧優先選擇

（中央社記者吳柏緯台北31日電）英國脫歐將牽動台灣企業在歐盟的布局，學者觀察，在不放棄英國與歐盟兩個市場的前提之下，荷蘭、比利時與盧森堡都將會是台企重新布局的優先選擇。

英國將於台灣時間2月1日上午正式脫離歐盟，進入11個月過渡期。面對英國脫歐的影響，台經院國際事務處台灣歐洲研究中心主任葉基仁告訴中央社記者，由於英國過去在投資、金融與轉運方面的規範相對簡便，因此成為台灣企業進入歐盟市場的重要門戶，但是英國一但脫歐，原本的優勢將會削弱，台灣企業要維繫歐盟市場就得另尋其他歐盟國家做為跳板。

葉基仁進一步以金融業為例指出，不少國內的金融業在英國設有分公司，但一旦英國脫離歐盟之後，與歐盟國家之間的借貸政策也會受到影響。除此之外，包含轉口業、製造業也都會受到影響。

葉基仁說明，台灣企業在對外投資時也會考量市場大小，赴英國投資的誘因之一是因為英國為歐盟成員，享有關稅等優勢，不過英國脫歐之後，不論未來的貿易協議如何簽署，關稅在所難免，因此對於台灣企業而言，比較好的方式是在歐盟成員國中尋找新的投資地點。

葉基仁觀察，現在已經在英國投資的台灣企業不至於會因為英國脫歐而放棄英國市場，反而應該會在鞏固既有市場的前提之下，開拓新的根據地。他指出，新設的基地不至於離英國太遠，同時考量法規、租稅與政策，荷蘭、比利時與盧森堡都是適合的地點。

不過葉基仁也說明，根據產業類型的不同，選擇的新地點也將有所不同，例如荷蘭的租稅制度、政策、語言與英國較接近，適合製造業設點；盧森堡、比利時的金融法規相對寬鬆、金融自由度高，適合金融業設點發展。

明天英國正式脫歐對於台灣經濟層面影響，葉基仁認為「英國脫歐」拖太久了，市場上該反應的大概都反應完了，而且目前情勢已經底定，因此短期一、兩天或許對股市會造成些微波動，但是長期來看影響不至於太大。（編輯：林興盟）1090131