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六角斥資3.6億併購天恩粉圓 整合上游擴市占

最新更新：2020/01/31 16:25

（中央社記者江明晏台北31日電）旗下有「日出茶太」手搖飲等品牌的六角國際今天公告，決議斥資新台幣3.6億元併購天恩粉圓90%股權，以產業鏈上下游整合策略，發揮綜效擴大市占。

六角去年全年合併營收新台幣49.54億元，較2018年同期成長28.47%，創歷年新高，旗下「日出茶太」手搖飲近年在全球展店積極，預計3年內達成全球2000店里程碑。

六角表示，併購天恩粉圓，除了希望達到產業鏈上下游整合目的，也盼透過六角集團資源挹注，協助擴大市場占有率，未來將導入科學化生產，協助取得更多國家食品認證。

併購之後，六角表示，天恩原有團隊包含原先的經營者將留任，母公司六角將派駐產品研發以及財務人員駐點。

天恩是台灣中部粉圓商代表之一，旗下產品以黑糖風味珍珠為主，並銷售給海內外知名飲料連鎖品牌，粉圓日產量逾60噸。

六角國際董事長王耀輝先前表示，日出茶太代理商在全球展店的原料有80%都是來自台灣，從珍珠、茶葉、鮮奶、濃縮果汁、果粒、各式加料等品項，至少有上百間廠商，其中約有30家與日出茶太合作，六角也積極輔導這些廠商規格化，並期望政府能協助台灣珍奶供應鏈與國際法規接軌，助攻整個產業走向國際。（編輯：黃國倫）1090131

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