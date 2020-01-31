武漢肺炎電玩展延期 遊戲廠活動改線上相見

（中央社記者韓婷婷台北31日電）台北國際電玩展（TGS）因應武漢肺炎全球疫情考量，宣布延期，不少既定的賽事及新遊戲登場活動，廠商紛紛改以「線上相見」的方式與玩家互動。

2020台北國際電玩展；Taipei Game Show原訂於2月6日至9日舉行，因應世界衛生組織宣布「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）列入國際公共衛生緊急事件」，主辦單位台北市電腦公會今天（31）下午緊急決議將活動延期至今年暑假。

對於已購買台北電玩展玩家區的預購票，可於新展期延續使用，若退票亦可受理，退票截止日為2020年2月9日；一日參觀券亦於新展期使用，不受任何影響。

因應電玩展取消，不少遊戲廠商將原本規劃的活動及新遊戲行銷等轉向線上，改邀請玩家以網路參與的方式互動體驗，「宅在家裡」也能玩。

台灣電競聯盟今天晚間宣布開運紅包實況主大賽不會打烊，Twitch同時公布2020線上活動細節，其中最重要的部分就是「開運紅包」實況主大賽，實況主只需在家參賽就有機會贏得總計40萬獎金和紅包，為確保大家都有機會沾喜氣，每項賽事的每支參賽隊伍還有機會抽中保底1000元紅包。

宇峻奧汀今天也宣布，宇峻奧汀與智冠集團子公司遊戲新幹線聯合發行的MMORPG國戰手遊「三國群英傳M」將調整活動，改邀請玩家以網路參與的方式互動體驗。

遊戲新幹線表示，「三國群英傳M」、「古劍奇譚網路版」是今年預計參展的主力產品，為回應玩家對這次參展的期待，將在2月6日至2月9日原定電玩展期間，透過粉絲團活動或直播的方式帶來「全民一心，萬人守護」線上活動，將展覽期間準備的紀念周邊贈品送給玩家。

「三國群英傳M」已在年前展開事前登錄，目前累積預約人數超過18萬人，而大型線上遊戲「古劍奇譚網路版」也將在2月6日展開刪檔封測。

橘子集團則宣布將在疫情解除後，另覓合適時機，帶給玩家更多娛樂體驗。（編輯：蘇志宗）1090131