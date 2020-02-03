精測1月營收創同期新高 啟動全方面防疫管制

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）測試介面廠中華精測自結1月合併營收新台幣2.75億元，較去年同期2.53億元增加8.68%，創歷年同期新高。精測啟動全方面防疫管制，目前疫情對公司財務及業務無重大影響。

精測指出，雖然今年農曆年節假期提前至1月影響當月工作天數，不過受惠5G各類應用晶片測試介面訂單需求提升，1月營收仍改寫歷年同期新高。

觀察中國武漢肺炎疫情影響，精測指出疫情在近期明顯擴散，因應疫情變化公司啟動全方面防疫管制，包括研發營運總部以及海內外各地技術服務據點所有員工，全面加強防疫工作，積極配合且掌握客戶及供應鏈夥伴防疫因應措施，以確保公司順利營運，目前疫情對公司財務及業務無重大影響。

展望今年營運，精測指出各國政府陸續完成5G基地台建置，多項5G應用科技技術正快速發展，包括5G小型基地台、5G智慧型手機、5G結合人工智慧應用視訊及車用等應用產品，加速今年5G通訊滲透率。

精測完成垂直式探針卡VPC（Vertical Probe Card）產能擴充，今年度在5G應用處理器晶片（AP）市占率，可望較去年顯著提升。

本土法人報告日前指出，精測在5奈米測試介面傳出新進展，其中一款5G智慧型手機用應用處理器的5奈米測試產品案，已經進入量產階段，去年12月初已開始量產，預估今年第1季量產可望逐月爬坡，規劃4月明顯放量。

此外本土法人並透露，精測去年12月開始對某家顯示卡客戶出貨首款探針卡用PCB，持續切入先進測試市場。

展望今年業績表現，市場人士指出，需觀察中國武漢肺炎疫情影響，不過預期精測今年整體業績仍有機會較去年成長。（編輯：黃國倫）1090203