國際性會展如期舉行 貿協落實防疫措施

（中央社記者吳柏緯台北3日電）為避免武漢肺炎隨人潮眾多的會展活動擴散，貿協今天說，已落實消毒、量測體溫等措施，同時與參展業者溝通說明。國際性會展活動都將如期舉行。

武漢肺炎疫情在各國延燒，為配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，中華民國對外貿易發展協會規劃在南港展覽館一館、二館加裝移動式紅外線熱像感測儀，預計在2月全數裝設完畢。世貿一館及台北國際會議中心已分別裝設兩台及一台紅外線熱像感測儀。

針對具體防疫措施，貿協說，世貿一館、南港展覽館一館、南港展覽館二館及台北國際會議中心，除了加強公共區域、電梯、廁所等處清潔消毒外，都已建置防疫作業流程。所有與會人士都要求須戴口罩。此外，展館各樓層配置醫護人員，公共區域備有洗手液供與會人士使用。在防疫期間，展館也將配合政府政策進行相關通報，確保與會人士安全及健康。

貿協指出，國際性會展活動將如期舉行，同時對國際買主、廠商加強宣傳台灣目前的防疫狀況，讓他們安心來台觀展、參展。此外，透過貿協海外的63個外館及公關公司、國際媒體、官網、社群媒體、E-Mail、公協會等管道，發送台灣最新的防範措施，讓國際業者瞭解台灣目前成功管控武漢肺炎疫情，強化國際買主來台經商及採購信心。

貿協表示，將持續瞭解國際買主來台動態，對未能來台與會的中國大陸買主或國際重要買主，貿協將協助安排一對一視訊採購洽談會，及一對多視訊產品發表會，讓國內參展廠商與買主線上洽談。（編輯：郭萍英）1090203