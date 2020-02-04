和勤1月營收年增17% 電動車訂單增量

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）精密沖壓廠和勤精機自結1月合併營收新台幣1.9億元，較去年同期成長17.26%。公司指出，美系電動車客戶訂單按計畫增量，今年每月營收向上提升預期不變。

配合新型冠狀病毒防疫工作，和勤2家位於大陸的子公司預計2月10日復工，公司表示，目前已成立防疫管理小組，密切注意疫情發展及時採取因應措施並積極進行人員調度並調高產能，為復工做準備，一旦中國大陸子公司全面復工，公司可充分因應補貨急單。

和勤也表示，在中國大陸廠全面復工之前，短期內雙金屬配油盤、硬碟機構件等以出口為主的訂單，將由台灣廠區生產。中國大陸廠復工後，會優先滿足電動車大廠的全球訂單，因應客戶需求。

隨著新品量產與增量，包括電動車新零件、雙金屬配油盤、發動機鏈輪、感溫器殼體蓋板等高毛利新品比重增加，和勤今年公司每月營收向上提升預期不變。

去年底開始和勤數個新品開始進入量產，今年上半年陸續有其他新品量產，包括供應電動車大廠的新增零件，主力熱銷車款訂單較去年大幅成長。

從營收比重來看，和勤1月兩大業務營收分別包括汽車零件1.2億元，占比61.28%；硬碟機構件（VCM Plate）0.7億元，占比38.40%。（編輯：蘇志宗）1090204