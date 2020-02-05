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華固元月營收年減兩成 憂武漢疫情衝擊燒向房市

最新更新：2020/02/05 09:53

（中央社記者潘羿菁台北5日電）營建股王華固公布元月營收新台幣3.91億元，年減23.2%，也較去年12月衰退23.3%，因農曆春節工作天數減少導致交屋金額衰退所致。展望未來，華固認為，若武漢肺炎疫情延燒下去，對房市恐不樂觀。

近期華固股價受到武漢肺炎疫情影響震盪，開紅盤連日來漲跌互見，至今尚未收復5日線，早盤以88元開出，下跌0.2元。

華固表示，受到過年期間氣候寒冷與疫情影響兩大因素干擾，初三開工以來觀察到看屋組數明顯下降，儘管前些日子天氣明顯好轉，但看屋人潮依舊拉不起來，足見目前武漢肺炎疫情對於心理影響成分更為劇烈。

雖然開工以來有陸續成交案，但華固也擔憂，疫情若延燒到下半年或影響到整體經濟，恐衝擊買氣進一步降溫，「又以豪宅買氣更是縮手，高消費族群對價格相當敏感，當房市轉差之際，他們不急著出手購買，偏向觀望」。

華固原本定調今年房市會呈現「量增價穩」，現在只能且戰且走。

另外，隨著工程期推進，目前已知在今年上半年大直國票金控大樓有望完工交屋，其他建案還在施工中，今年能一次性認列收益只有國票金控大樓一案，以及餘屋銷售收入支撐動能。（編輯：楊玫寧）1090205

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