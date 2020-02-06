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亞德客利多趨勢未變 歐系外資目標價570元

最新更新：2020/02/06 10:37

（中央社記者吳家豪台北6日電）氣動元件廠亞德客-KY受武漢肺炎疫情影響，2月營收恐不如預期，但外資圈仍看好市占攀升及客戶需求回溫等利多，維持優於大盤、買進或加碼評等，歐系外資更上修目標價至570元。

亞德客股價今天上漲15.5元開出，截至10時30分，盤中最高來到517元、漲幅逾6.7%，成交量超過2000張。

歐系外資認為，武漢肺炎疫情應屬於短期影響，但因工作天數減少，預估亞德客今年第1季營收將季減32%；亞德客在疫情爆發前接單順暢，且仍有150天以上的庫存，看好出貨將可順利放量，並帶動毛利率及營業利益率走揚，將亞德客2021年每股盈餘預估值調高約3%至22.71元，維持「優於大盤」評等，目標價從480元上修到570元。

日系外資表示，亞德客去年第4季淨利優於預期，主要因為需求較佳和稼動率提高，儘管中國武漢肺炎疫情爆發對營運造成影響、帶來短期不確定因素，但客戶需求回溫的趨勢未變，仍看好2020年營收成長前景，重申亞德客「買進」評等，目標價從520元調高到560元。

另一家日系外資指出，雖然武漢肺炎疫情可能影響短期需求，但亞德客去年第4季財報優於預期，意味著已擺脫景氣向下循環的谷底並走向復甦，長期成長的趨勢未變，加上市占率持續提高，維持亞德客「買進」評等，目標價從500元上調到560元。

港系外資分析，武漢肺炎疫情導致亞德客生產和出貨延後，然而亞德客自去年12月以來訂單明顯回溫，2020年將受惠於5G智慧型手機、鋰電池和工具機等相關需求，重申「買進」投資評等及目標價550元。

美系外資認為，亞德客將於2020年進入景氣向上循環週期，雖然受武漢肺炎疫情影響，今年第1季營收恐年減7%，仍看好營運動能將從第2季起轉強，原因包括市占攀升、電子業需求改善、工廠升級，預期亞德客今年營收及每股盈餘將分別年增10%、24%，維持「加碼」評等，目標價從460元上修到540元。（編輯：鄭雪文）1090206

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