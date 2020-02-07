旅遊業：疫情重擊損失難估計 市場將汰弱留強

（中央社記者江明晏台北7日電）武漢肺炎疫情持續升溫，觀光旅遊產業首當其衝。業者表示，市場全面受到衝擊，營收損失難估計，恐出現汰弱留強盤整期；估中國以外市場4月復甦，看好疫情落幕後出現爆量需求。

武漢肺炎疫情持續擴散，全球各地皆有確診病例增加中，加上各國加強入境管制，民眾也降低旅遊意願，重擊觀光旅遊市場。

旅遊業者私下表示，現在疫情影響肯定是全面性的，不只侷限在中國。台灣出境到東南亞、東北亞和入境台灣的旅遊市場，全面受到衝擊；但業者非常清楚防疫期間旅遊產業當然有「急凍期」，絕對支持政府嚴格的防疫政策，才能盡快縮短陣痛期。

雄獅旅行社先前公告，因肺炎疫情影響中國地區的團體旅遊，截至2月29日，預估合併營收影響數約新台幣2.6億元。

至於其他地區營收損失，雄獅旅遊坦言「難以估計」，短期訂單急縮在所難免，不過遠期訂單如暑假、10月的訂單仍陸續進來，且不減反增，顯示消費者旅遊需求仍在，只是遞延到下半年；不過，成長幅度不足以彌補目前的損失，但至少現在「有事情可忙」。

針對郵輪陸續有肺炎病例傳出，台灣已宣布禁止國際郵輪靠泊港口，雄獅表示，目前還沒有宣布恢復日期，就看疫情發展。目前麗星郵輪、星夢號、公主遊輪、歌詩達等都陸續宣布至少停駛到3月中下旬，雄獅承包的賞櫻郵輪預計在3月底出發，目前還不確定是否受到影響；雄獅初估郵輪市場停一個月，就損失2500個人頭（旅客）。

面對疫情重擊旅遊市場，雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍無奈表示，旅遊產業向來是第一時間面對風險，不管是戰爭、疫情、風災、地震、貿易戰、經濟風暴等，都很容易受到波及。這次情況和先前SARS期間又不太ㄧ樣，當時的防疫概念不普遍，旅遊風行程度和下單型態也不相同；現在國人防疫意識很高，政府的緊覺性也相當足夠，業者都認為這是好事，希望能盡快讓疫情穩定落幕。

部分旅行社業者持樂觀態度表示，「2、3月本來不是傳統旺季，影響不算是很深」。他認為，中國以外地區旅遊市場將在4月恢復，中國則在第2季復甦，正好銜接母親節出遊和獎勵旅遊、暑期旅遊等旺季，且不排除疫情落幕後，有爆量訂單出現，誰能率先掌握訂單也是旅遊業最重要的事。

另有旅行社業者表示，這次受傷最深的應該是那些「專營中國低價團」的小型旅行社，原先就因為政治因素大受影響，現在疫情等於是「雪上加霜」，不排除市場會出現「汰弱留強」的盤整期。

鳳凰旅遊表示，中國團暫停出團至2月29日，已出發前往中國旅客經全團同意已提前返台。截至2月29日止，共計取消50團約760人，預估合併營收影響數約新台幣2850萬元。

鳳凰總經理卞傑民指出，首季訂單從去年11、12月就承接的差不多，中國停止出團影響旅客人數約1成左右，其他地區有零星取消，也有往後遞延的，因此不容易評估損失，並坦言短期「新訂單要進來不容易」；鳳凰目前仍有持續出團的旅客，現階段受到心理因素影響會壓抑旅遊買氣，不過按照SARS週期，不排除疫情落幕後有爆量訂單出現，畢竟「旅遊對很多人來說，已經是必要的」。

五福表示，針對本次疫情從1月25日至2月底止，預估營收影響數約6700萬元。

即將上櫃的山富旅遊先前公告截至1月底止，中國線團體總計取消出團共39團，營收影響約1188萬元；山富表示，由於是以日本線為主要市場，因此受影響幅度不大。（編輯：張良知）1090207