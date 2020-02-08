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展演活動因疫情喊卡 文創股業績恐遭衝擊

最新更新：2020/02/08 14:56

（中央社記者吳家豪台北8日電）武漢肺炎疫情持續擴散，民眾為避免感染風險，減少參加室內展演活動，不少演唱會和藝人見面會因此取消，可能衝擊文創股2月業績。

電影版權代理及銷售廠商海樂影業自2018年下半年跨入演藝活動事業，持續強化演唱會、見面會活動企劃。但是海樂7日晚間公告，為協助防堵武漢肺炎疫情擴散，原規劃於2月15日舉行的「2020邕聖祐見面會 TOUR IN TAIPEI」活動將取消演出。

海樂表示，此次見面會相關支出為新台幣612萬4500元，已與韓國公司簽訂演出解除協議書，並獲韓國公司同意退還全額演出費。其他影響金額主要為退票手續費等相關支出，對海樂財務及業務尚無重大影響。

藝文展演主辦業者寬宏藝術日前公告，因應武漢肺炎疫情，經與藝人經紀公司討論，原訂2月22日晚間於台北國際會議中心舉行的「2020我們’s Women」演唱會將取消演出。

寬宏也宣布，至於照常舉辦的活動，將於當天實施防疫措施，包括表演者和工作人員全面測量體溫，除了演出上台外，其它時間均自主戴口罩；所有觀眾進場時配合量額溫，並全程自行戴口罩；額溫超過37度或37.5度（依各縣市政府衛生局規定）的民眾不得進場，並現場辦理退票；現場提供酒精噴液供手部清潔。（編輯：鄭雪文）1090208

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