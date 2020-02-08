iPhone供應鏈復工狀況受關注 成台股風向球

（中央社記者吳家豪台北8日電）受武漢肺炎疫情影響，中國交通與物流限制恐衝擊全球供應鏈，iPhone代工廠鴻海重申2月10日復工目標不變，其他蘋果概念股對產能和復工狀況的看法也備受關注，將成為台股下週的風向球。

美國公布就業報告強勁，投資人趁勢獲利了結，美股今天收黑，自歷史高點拉回。道瓊工業指數終場下跌277.26點，或0.94%，收在29102.51點；標準普爾500指數下跌18.07點，或0.54%，收在3327.71點；以科技股為主的那斯達克指數下跌51.642點，或0.54%，收在9520.512點。

台股7日終場下跌136.87點，收在11612.81點，跌幅1.16%，成交值新台幣1286.18億元，暫守5日線與11600點整數大關，但週線收紅。

鴻海集團6日晚間聲明指出，現階段集團已啟動出差管制，任何員工返回中國大陸廠區，都必須經過事業單位最高主管核准，除了部分為復工前期準備人力外，嚴格管制必要人力出差。

對於中國大陸廠區復工狀況，鴻海集團重申，中國大陸各主要廠區維持全面2月10日復工目標不變。各地方政府目前的防疫管制，有助集團復工準備。集團已掌握各地政府的管控政策。

鴻海、和碩同為蘋果智慧手機iPhone主要代工廠，鴻海旗下工業富聯導入口罩生產線，預計在2月底可達日產200萬個規模；和碩已評估建置口罩生產線的可行性。

蘋果供應鏈的PCB（印刷電路板）廠欣興、軸承廠新日興將於2月11日召開法人說明會，台積電轉投資矽智財廠創意電子和驅動晶片廠龍頭聯詠法說會也將在11日登場。

國際研究暨顧問機構Gartner分析，隨著武漢肺炎疫情蔓延，全球各地公司開始限制相關人員前往中國，疫情的不確定性將使工廠勞動力短缺，下降至少20%，導致產量和產能下滑，這樣的情況將延續到感染病例人數停止增加並出現可用的治療方法為止。

宏遠投顧副總經理陳冠升認為，雖然台商在中國大陸工廠延遲開工，工作天數減少，但對獲利影響不至超過10%；另外，受惠武漢肺炎疫情的個股則是短線資金避風港，長線仍以5G、人工智慧（AI）、雲端、自動駕駛、智慧家庭、智慧醫療股較看好。（編輯：鄭雪文）1090208