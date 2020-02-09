疫情打亂市場節奏 法人：台股本周觀察三重點

（中央社記者潘羿菁台北9日電）武漢肺炎疫情衝擊台股開紅盤以來走勢，上周五（7日）再度收跌逾百點，展望本周台股走勢，法人認為將觀察三個重點，包括中國確診數是否下滑、開工是否順利以及抗病毒藥能否取得大比例成功。

上周五台股終場收在11612.81點，下跌136.87點，跌幅約1.16%，展望明天台股走勢，適逢中國大陸各地復工首日，預期產能恢復情況將左右台股表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，武漢疫情打亂市場節奏，個股走勢的強弱圍繞在疫情影響輕重，觀光百貨旅遊等類股持續弱勢，盤面主流的電子股走勢亦顯分歧。

廖哲宏表示，現階段疫情影響肯定是大盤最重要的變數，後續可以觀察三點，包括中國確診人數是否下滑、開工是否順利、抗病毒藥是否取得大比例的成功。

不過他也強調，美國重要企業公司財報表現優於預期，加上疫情對美國影響有限，美中貿易爭端進一步和緩，配合對下半年景氣回升預期，拉動美股再創高點，意味著，一旦台股排除疫情的短期影響，景氣回升預期仍有望支撐全年股市表現。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，接下來兩周是重要關鍵期，目前來看，如果疫情獲得有效控制，需求應該只是遞延、沒有不見，但若是疫情擴大，則要進一步觀察終端消費需求動能是否出現顯著影響。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，目前需觀察武漢封城後兩周新增病例是否進一步增加，接下來由於其他城市陸續封城，下一波觀察疫情新增病例高峰期落在2月底，現階段預料台股將初步在年線11000點獲得支撐，之後再視疫情嚴重程度判斷指數位置。（編輯：趙蔚蘭）1090209