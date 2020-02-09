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學者：中國首季GDP成長率恐下修1.5個百分點

最新更新：2020/02/09 16:46

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）武漢肺炎疫情蔓延，學者認為，中國疫情尚未達到高峰期，疫情衝擊內需、金融體系，對外又有美中貿易戰第二階段談判，中國經濟前景雪上加霜，首季GDP成長率恐怕會下修1.5個百分點。

中國科學院預測科學研究中心元月發布「2020年中國經濟預測」，預計2020年中國GDP成長率為6.1%左右。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續蔓延，武漢肺炎成為今年影響中國經濟的第一隻「黑天鵝」，包括摩根士丹利、日本野村證券等國際智庫，全下修中國第一季GDP成長率，連中國社會科學研究院經濟學家張明都說，「大陸首季經濟增長可能跌破5%。」

瑞銀最新報告也指出，即使疫情可以在第1季就獲得控制，考量疫情對中國經濟的衝擊劇烈，第1季的GDP成長率恐僅有3.8%、全年5.4%；但若疫情延續至第2季，全年GDP成長將降至5%以下。

中華經濟研究院副院長王健全表示，流行性疾病大多為期半年以上，目前看來尚未到達疫情高峰期，而中國多個城市宣布封城，打亂供應鏈，恐怕導致斷鏈危機，加上疫情影響內需市場，中國經濟雪上加霜。

王健全進一步說，美中貿易戰雖完成第一階段協議，不過，美國總統大選在即，美國將緊盯中國國企改革，美中後續協商不會停止，加上香港反送中運動，中國經濟本來就已經是四面處歌，現在又碰上武漢肺炎疫情，衝擊來得又急又快，對中國第一季、第二季影響最大，首季GDP成長率恐怕會下修1.5個百分點。

中經院大陸經濟所長劉孟俊也認為，中國經濟前景不樂觀，他分析，美中貿易談判將進入第二階段，美國會要求中國進行更多改革，中國、美國競逐5G地位，預估貿易戰也將走向科技戰，中國後續如何因應貿易戰成為後續關注焦點。另外，疫情已將衝擊金融體系，即便中國熬過武漢肺炎，中國經濟也未必隨之復甦。

因應疫情擴大，目前中國已經有江西、遼寧、湖北和安徽採取「封省」措施，共有80多個城市進行「社區封閉式管理」，也呼籲民眾沒事少出門，衝擊民生服務業、餐飲業等內需產業。其中，星巴克在中國有2000多家分店停止營業外，據中國恒大研究院估算，受疫情影響，2020年春節假期7天，中國電影票房、餐飲零售和旅遊市場3個行業直接經濟損失就超過1兆元。

劉孟俊說，這次疫情造成大陸連鎖品牌海底撈損失200億元，更遑論對中小企業的衝擊，這顯現不少中國企業利用高槓桿維持營運，平常相安無事，不過，當市場需降低時，企業營運立即產生困境。

惠譽指出，2003年3月間中國爆發SARS疫情，當年中國第二季經濟成長率下降1.5%至2%，其中以服務業受創最深；現在與2003年相比，中國服務業佔整體GDP比重已從42%增至54%。（編輯：林孟汝）1090209

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