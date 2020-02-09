武漢肺炎擾亂供應鏈 學者籲速建備援生產地

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）武漢肺炎疫情升溫，中國是否如期開工成未定數，學者認為，由於部分省市採封閉式管理，勢必影響工廠人力、出貨以及物流，產業有斷鏈危機，政府應協助廠商加速建立備援生產基地。

中國為全球重要製造基地，不過，武漢肺炎疫情延燒，中國多個省市宣布封閉式管理，包含台商投資前五大的廣東省、江蘇省及福建省部分地區，全球多國也宣布暫停或減少中國航班，並管制中國船隻靠港。

台灣工商界擔心目前中國多省市採封閉式管理，「貨出不去，人進不來」，加上工廠也因政策暫時停工，能否在10日準時開工也是未知數，疫情恐打亂產業鏈。

中華經濟研究院大陸經濟所長劉孟俊說，中國城市封城，限制人員進出，外地農民工、員工無法返工，可以預期開工人力將遭壓縮。封城造成中國本地與對外物流受阻，港口及航空人力、海關人力也將受封城影響，貨物無法運輸，恐怕會讓產業斷鏈情況惡化。

劉孟俊以台灣多家電子產業廠商進駐的鄭州為例，封城後恐怕衝擊蘋果供應鏈；中經院副院長王健全則說，武漢所屬的湖北省為汽車工業、半導體產業重鎮，恐怕也會影響商品出貨。

王健全建議，政府應協助廠商加速建立備援生產基地，回流台灣或是移往東南亞國家，對於業者緊急訂單，政府可以暫時透過放寬外勞政策、一例一休等方式增加勞動力，解決人力不足問題。

劉孟俊認為，美中貿易戰促使台商加快生產基地移轉，不過，肺炎疫情快速升溫，建立備援基地速度需要中長期規劃，大企業可能短期能將訂單移轉至其他生產地，但小企業恐怕會受較大衝擊。

此外，針對疫情升溫，經濟部祭出3大措施因應，第一，主動關懷台商需求，台商在中國部分區域產能受限，但可以透過其他地方的產能調整彌補，若有相關需求，經濟部將會協助。

第二，經濟部將加大力道支持台商回台投資，分散市場，才能夠分散風險；經濟部後續會提出方案、投入資源，把危機帶來的壓力，轉換成為轉型的動力，政府民間合作，讓產業加速升級轉型。經濟部日前也透露，紓困方案將參考SARS期間，初步擬定展延業者貸款期限，不過，適用業別、補貼上限仍待討論。

經濟部當年為了協助產業度過難關，從行政院新台幣500億元SARS防治及紓困預算中，爭取到90億元充實中小企業信用保證基金淨值，擴大信保基金的保證能量。

根據當年規定，認定受SARS疫情影響者，可申請SARS紓困貸款，額度上限為2000萬元，利率按郵儲金一年期定存機動利率加碼最高一個百分點計算。（編輯：林淑媛）1090209