散熱廠雙鴻泰碩陸續復工 超眾台灣廠因應

（中央社記者韓婷婷台北10日電）台灣散熱模組廠生產重鎮大多在大陸，武漢疫情延後開工因各家工廠所在地不同也有差異，今天包括雙鴻、泰碩都陸續復工，超眾則靠台灣廠因應。

雙鴻大陸生產廠區有廣州、重慶、昆山、合肥，今天廣州及合肥廠已復工，重慶廠預計2月17日復工，昆山廠則預計20日復工。

雙鴻發言人顏珮旭表示，廣州是雙鴻生產重鎮，產能約占整體6成，手機熱板全數在廣州生產，由於因應客戶第一季將發表的新機手機熱板需求，過年期間約留有3至4成人力趕工，今天復工初估產能拉高至6成左右。

顏珮旭表示，韓系大客戶組裝生產基地在越南，目前正處新機舖貨期，客戶還是有拉貨，海外倉約有3至4週安全存量，至於後續影響仍需觀察客戶需求狀況。

超眾生產廠區在昆山及重慶廠區，台灣則有台北三重廠，但產能相對較小，生產項目以手機熱板為主。

超眾發言人林志仁表示，目前大陸廠區正在申請復工，會儘快復工，台灣三重廠則不受影響，目前手機熱板全部在三重廠區生產，昆山新擴增的手機熱板生產線原本已在1月份開始量產，目前受到疫情影響等待復工，不過昆山廠也有部份產線在春節期間維持運作。

在筆電及伺服器等其他產品部份，林志仁表示，海外HUB倉年前有提高庫存量，應可撐一陣子。由於大陸系統廠同步延長假期，需等復工後才能動，不太影響。

泰碩生產廠區在蘇州及東莞，總經理梁竣興表示，目前已陸續復工，由於過年前就安排大年初三開始加班，留守的人力約有2成左右，今天陸續復工估計約5至6成。不過由於原料庫存約僅2周，上游原料供應商有部份延後一周復工，供料能否順利仍待觀察。

另外，包括建準、業強均公告延後復工，建準公告指出，昆山廣興電子、佛山市建準電子、北海建準電子原訂10日復工，隨疫情發展及目前申請同意復工日期期遞延，實際復工日期以當地主管機關核准為準。

業強公告指出，中山偉強科技、平頂山業強科技及葉縣偉強科技為配合當地政府防疫政策及對外來工作人員管理措施等因素，將調整延後復工時間，實際復工日期視疫情後續發展再做適當調整。（編輯：鄭雪文）1090210